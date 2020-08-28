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Lenta.ru
Lenta.ru

Меркель призвала не связывать «Северный поток-2» с Навальным

Речь идет о том, что власти ФРГ называют неприемлемыми экстерриториальные санкции со стороны США против строительства. До этого Меркель призвала подождать ясности в истории с возможным отравлением Навального в России.В источнике
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RT на русском

Карин Кнайсль о «Северном Потоке — 2»

RT на русском15:12
РИА Новости

Меркель призвала не связывать «Северный поток — 2» с делом Навального

РИА Новости07:57
Газета.Ru

Меркель выступила за завершение «Северного потока - 2»

Газета.Ru06:55
ТАСС

Меркель выступила за завершение «Северного потока - 2»

ТАСС07:16
URA.Ru

Меркель ответила на призывы остановить газовый проект России

URA.Ru07:14
Коммерсантъ

Меркель выступила за строительство «Северного потока-2», несмотря на ситуацию с Навальным

Коммерсантъ07:12
Интерфакс

Меркель сочла неправильным увязывать «Северный поток 2» и ЧП с Навальным

Интерфакс07:46

Суд отказал петербурженке в препарате за 1 млн долларов для ее сына

Куйбышевский районный суд отказал петербурженке Светлане Гепаловой в требовании к Смольному обеспечить ее сына самым дорогостоящим препаратом в мире под названием «Золгенсма», сообщает объединеная пресс-служба судов 28 августа.
МР7.ру12:49
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Мясников указал на неграмотность в диагнозе Навального

Слово «отравление» в медицинском заключении Алексея Навального свидетельствует о том, что диагноз писал не врач, считает врач Александр Мясников, известный широкой публике по передачам на канале «Россия 1». На неграмотность формулировки он указал в своем Telegram-канале.
Lenta.ru12:43

Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
Газета.Ru13:17

МИД предупредил россиян за границей об угрозе преследования США

Выезжающим за границу россиянам следует помнить об угрозе преследования со стороны американских правоохранительных органов и специальных служб на территории США и по запросам их властей в третьих странах, сообщили в МИД России.
RT на русском15:04
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Литва ответила на угрозы Лукашенко закрыть торговлю через ее порты

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко "поставить на место" Литву соответствуют его линии поведения в сложных условиях, но выглядят неадекватно.
Ruposters.ru10:25
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