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Lenta.ru
Lenta.ru

Меркель призвала не связывать «Северный поток-2» с Навальным

Речь идет о том, что власти ФРГ называют неприемлемыми экстерриториальные санкции со стороны США против строительства. До этого Меркель призвала подождать ясности в истории с возможным отравлением Навального в России.В источнике
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Lenta.ru

Меркель призвала не связывать «Северный поток-2» с Навальным

Lenta.ru08:33
РИА Новости

Меркель призвала не связывать «Северный поток — 2» с делом Навального

РИА Новости07:57
Коммерсантъ

Меркель выступила за строительство «Северного потока-2», несмотря на ситуацию с Навальным

Коммерсантъ07:12
RT на русском

Меркель: «Северный поток — 2» должен быть завершён

RT на русском07:25
ТАСС

Меркель выступила за завершение «Северного потока - 2»

ТАСС07:16
Интерфакс

Меркель сочла неправильным увязывать «Северный поток 2» и ЧП с Навальным

Интерфакс07:46
Ёлдаш

Меркель сделала заявление на счет «Северный поток - 2»

Ёлдаш06:53

Захарова дала совет заявившему о «диктаторстве» РФ депутату Эстонии

MFA Russia / via Globallookpress.com Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова заместителя председателя комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсона, который заявил о "диктаторстве" российского руководства в отношении Белоруссии.
РЕН ТВ13:57

«Царьград» подал иск к Google из-за блокировки его канала на YouTube

"Царьград ТВ" обратился в Арбитражный суд Москвы с иском, в котором требует от Google восстановить свой аккаунт на YouTube и возместить недополученные в связи с его удалением средства от монетизации контента.
Интерфакс13:24
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Пентагон назвал поведение российских военных в Сирии неприемлемым

Ожидание возврата к «профессиональному деконфликтингу» российских военных в Сирии выразил 27 августа официальный представитель пентагона Джонатан Хоффман в распространенном заявлении.
ИА Красная Весна18:37
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Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
Газета.Ru13:17