Меркель призвала не связывать «Северный поток-2» с Навальным
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Речь идет о том, что власти ФРГ называют неприемлемыми экстерриториальные санкции со стороны США против строительства. До этого Меркель призвала подождать ясности в истории с возможным отравлением Навального в России.В источнике
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