Меркель призвала не связывать «Северный поток-2» с Навальным

Речь идет о том, что власти ФРГ называют неприемлемыми экстерриториальные санкции со стороны США против строительства. До этого Меркель призвала подождать ясности в истории с возможным отравлением Навального в России.