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Ведомости
Ведомости

Меркель призвала не связывать «Северный поток-2» с делом Навального

Строительство трубопровода «Северный поток — 2» должно быть завершено, нецелесообразно связывать его с делом основателя ФБК Алексеем Навальным, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине.В источнике
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РИА Новости

Меркель призвала не связывать «Северный поток — 2» с делом Навального

РИА Новости07:57
Интерфакс

Меркель сочла неправильным увязывать «Северный поток 2» и ЧП с Навальным

Интерфакс07:46
Коммерсантъ

Меркель выступила за строительство «Северного потока-2», несмотря на ситуацию с Навальным

Коммерсантъ07:12
ТАСС

Меркель выступила за завершение «Северного потока - 2»

ТАСС07:16
URA.Ru

Меркель ответила на призывы остановить газовый проект России

URA.Ru07:14
RT на русском

Меркель: «Северный поток — 2» должен быть завершён

RT на русском07:25
Газета.Ru

Меркель выступила за завершение «Северного потока - 2»

Газета.Ru06:55

Путин обсудил с членами Совбеза развитие отношений с Белоруссией

Президент России Владимир Путин в ходе традиционного пятничного совещания с членами Совета безопасности обсудил из своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво в режиме видеоконференции текущее взаимодействие с властями Белоруссии и перспективы этого сотрудничества.
SM News08:30

Мурашко: детей в России прививать от коронавируса пока не планируется

Вакцинация детей от коронавируса в России начнётся после того, как изучат влияние препарата на детский организм, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Общероссийском родительском собрании.
RT на русском04:44
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VGC: PlayStation 5 выйдет в середине ноября, следом за Xbox Series X

По данным источников VGC, релиз PlayStation 5 должен состояться в середине ноября, следом за Xbox Series X. Судя по всему, в Великобритании Sony уже зарезервировала маркетинговые расходы на окно в семь дней, начиная с 13 ноября.
Игромания.ру08:49

Из-за быстроты таяния льдов установлена растущая угроза для Арктики

«Изменения происходят так быстро в течение летних месяцев, что морской лед, вероятно, исчезнет быстрее, чем большинство климатических моделей когда-либо предсказывали», заявляет профессор Копенгагенского университета Niels Bohr Institutet Йенс Хессельбьерг Кристенсен.
МедиаПотоквчера в 16:40
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Небольшая доза ЛСД облегчила боль

Европейские ученые экспериментально подтвердили обезболивающий эффект небольших доз ЛСД, не вызывающих сильного психоделического эффекта.
N+107:39

Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новости03:58
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ЕС пригрозил Турции санкциями за буровую деятельность

«Ясно, что в ЕС есть нарастающее разочарование поведением Турции, поэтому Совет просит рабочие группы ускорить работу по введению санкций против лиц, предложенных Кипром, из-за незаконных буровых работ», — цитирует ТАСС Борреля.
RT на русском09:18