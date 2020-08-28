Меркель призвала не связывать «Северный поток-2» с делом Навального
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Строительство трубопровода «Северный поток — 2» должно быть завершено, нецелесообразно связывать его с делом основателя ФБК Алексеем Навальным, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине.В источнике
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