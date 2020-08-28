VGC: PlayStation 5 выйдет в середине ноября, следом за Xbox Series X

По данным источников VGC, релиз PlayStation 5 должен состояться в середине ноября, следом за Xbox Series X. Судя по всему, в Великобритании Sony уже зарезервировала маркетинговые расходы на окно в семь дней, начиная с 13 ноября.