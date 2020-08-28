Меркель призвала не связывать «Северный поток — 2» с делом Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что газопровод "Северный поток — 2" необходимо достроить, не нужно увязывать этот вопрос с делом Алексея Навального. Ранее немецкие политики и журналисты призвали правительство страны выйти из проекта на фоне произошедшего с Навальным.