Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РИА Новости
РИА Новости

Меркель призвала не связывать «Северный поток — 2» с делом Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что газопровод "Северный поток — 2" необходимо достроить, не нужно увязывать этот вопрос с делом Алексея Навального. Ранее немецкие политики и журналисты призвали правительство страны выйти из проекта на фоне произошедшего с Навальным.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Меркель выступила за завершение «Северного потока - 2»

ТАСС07:16
Интерфакс

Меркель сочла неправильным увязывать «Северный поток 2» и ЧП с Навальным

Интерфакс07:46
RT на русском

Меркель: «Северный поток — 2» должен быть завершён

RT на русском07:25
РИА Новости

Меркель призвала не связывать «Северный поток — 2» с делом Навального

РИА Новости07:57
Коммерсантъ

Меркель выступила за строительство «Северного потока-2», несмотря на ситуацию с Навальным

Коммерсантъ07:12
Ёлдаш

Меркель сделала заявление на счет «Северный поток - 2»

Ёлдаш06:53
Взгляд.ру

Меркель выступила за завершение «Северного потока – 2»

Взгляд.ру07:03

TikTok заблокировала в России видеоролики по запросу Роскомнадзора

TikTok заблокировала на территории России видеоролики, связанные с употреблением препарата от аллергии «Бенадрил», после обращения Роскомнадзора, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Ведомости10:35

Захарова прокомментировала санкции США против военных ученых из РФ

В России считают несправедливыми и незаконными санкции США против сразу нескольких научно-исследовательских институтов Минобороны России, которые в том числе занимаются вакциной от коронавируса.
Российская газета08:07
400

Жители Умани устроили конфликт с прибывшими в город хасидами

Жители Умани в Черкасской области Украины устроили конфликт с хасидами, которые успели прибыть в страну до закрытия границ для въезда иностранцев в связи с пандемией коронавируса, соответствующее видео опубликовал в пятницу депутат горсовета Сергей Алексеев.
РИА Новости06:39
2

РФС отменил удаление игрока «Динамо» Скопинцева в матче с «Зенитом»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц заявил, что удаление защитника московского "Динамо" Дмитрия Скопинцева в матче пятого тура чемпионата России было отменено.
Газета.Ru09:58

Из-за быстроты таяния льдов установлена растущая угроза для Арктики

«Изменения происходят так быстро в течение летних месяцев, что морской лед, вероятно, исчезнет быстрее, чем большинство климатических моделей когда-либо предсказывали», заявляет профессор Копенгагенского университета Niels Bohr Institutet Йенс Хессельбьерг Кристенсен.
МедиаПотоквчера в 16:40
19