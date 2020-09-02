Меркель призвала власти РФ дать объяснения по ситуации с Навальным
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Берлин ждет от Москвы объяснений по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, на эти вопросы может и должно ответить правительство РФ, заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель.В источнике
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