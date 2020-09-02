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Интерфакс
Интерфакс

Меркель призвала власти РФ дать объяснения по ситуации с Навальным

Берлин ждет от Москвы объяснений по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, на эти вопросы может и должно ответить правительство РФ, заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель.В источнике
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Интерфакс

Меркель призвала власти РФ дать объяснения по ситуации с Навальным

Интерфаксвчера в 11:46
РИА Новости

Меркель призвала власти России дать объяснения по ситуации с Навальным

РИА Новостивчера в 12:47
ТАСС

Меркель считает, что Навального «хотели заставить замолчать»

ТАССвчера в 12:11
Znak.com

Ангела Меркель заявила, что «кто-то пытался заткнуть рот» Алексею Навальному

Znak.comвчера в 11:47
РБК

Какие последствия ждут Россию в связи с отравлением Навального

РБКвчера в 15:54
Коммерсантъ

Меркель: Навального хотели заставить замолчать

Коммерсантъвчера в 11:44
RT на русском

Меркель отреагировала на заявление об отравлении Навального «Новичком»

RT на русскомвчера в 12:00

Клиника Charite оценила состояние Навального после отравления

«Алексей Навальный продолжает лечиться в реанимации и остается на искусственной вентиляции легких», ‒ говорится в четвертом заявлении о состоянии политика, сделанном клиникой с 22 августа, когда он был госпитализирован в берлинском подразделении клиники.
Ведомостивчера в 12:04
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Endpoint - Galaxy Racer: прогноз Александра Порвенко 2 сентября 2020

Некоторые не видят британцев в качестве фаворитов но как по мне последнии матчи они провели с очень даже сильными командами а гэлакси рейсер совсем новая команда и очень не стабильная так что тут по котировкам все более менее понятно.
Ставка TVвчера в 08:26

Фонд развития предпринимательства Якутии обвинили в мошенничестве

Уголовное дело заведено на гендиректора Фонда развития предпринимательства Якутии и ее заместителя, обвиняемых в мошенничестве на сумму свыше 70 миллионов рублей и коммерческом подкупе, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по республике Надежда Дворецкая.
РИА Новости00:41
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Сельское хозяйство берет рост на себя

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев объявил, что, хоть пандемия и внесла коррективы в работу сектора, сельскохозяйственные планы нарушены не были: «АПК продолжал работу в штатном режиме без сбоев даже в период активного распространения инфекции».
Коммерсантъ18:12
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«Мистер Вселенная» ответил на обвинения в домогательствах к россиянке

Трехкратный обладатель титула "Мистер модель Вселенной" (Mister Golden Universe) Эдуард Кривенко прокомментировал обвинения в свой адрес со стороны девушки, которая утверждает, что он приставал к ней в отеле Екатеринбурге, пишет портал "E1.ru".
РИА Новости00:16
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