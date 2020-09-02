Endpoint - Galaxy Racer: прогноз Александра Порвенко 2 сентября 2020

Некоторые не видят британцев в качестве фаворитов но как по мне последнии матчи они провели с очень даже сильными командами а гэлакси рейсер совсем новая команда и очень не стабильная так что тут по котировкам все более менее понятно.