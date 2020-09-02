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Интерфакс
Интерфакс

Меркель призвала власти РФ дать объяснения по ситуации с Навальным

Берлин ждет от Москвы объяснений по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, на эти вопросы может и должно ответить правительство РФ, заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель.В источнике
Ангела Меркельнемецкий политик
Мы ожидаем, что российское правительство сделает объяснение по этому вопросу. Есть очень серьезные вопросы, на которые может ответить только российское правительство. И оно должно ответить. Судьба Алексея Навального привлекла внимание всего мира, мир будет ждать ответов на вопросы.
С чего всё началось
Ранее правительство Германии опубликовало заявление
 о том, что специальная лаборатория бундесвера обнаружила в образцах, полученных от Навального, «однозначные доказательства» химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок».
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