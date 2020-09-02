Мы ожидаем, что российское правительство сделает объяснение по этому вопросу. Есть очень серьезные вопросы, на которые может ответить только российское правительство. И оно должно ответить. Судьба Алексея Навального привлекла внимание всего мира, мир будет ждать ответов на вопросы.