Меркель призвала власти РФ дать объяснения по ситуации с Навальным
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Берлин ждет от Москвы объяснений по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, на эти вопросы может и должно ответить правительство РФ, заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель.В источнике
Мы ожидаем, что российское правительство сделает объяснение по этому вопросу. Есть очень серьезные вопросы, на которые может ответить только российское правительство. И оно должно ответить. Судьба Алексея Навального привлекла внимание всего мира, мир будет ждать ответов на вопросы.
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