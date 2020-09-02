с чего всё началось

Мы ожидаем, что российское правительство сделает объяснение по этому вопросу. Есть очень серьезные вопросы, на которые может ответить только российское правительство. И оно должно ответить. Судьба Алексея Навального привлекла внимание всего мира, мир будет ждать ответов на вопросы.

Берлин ждет от Москвы объяснений по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, на эти вопросы может и должно ответить правительство РФ, заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель.

Меркель призвала власти РФ дать объяснения по ситуации с Навальным

Политика Контактная группа согласовала новые участки разведения сил в Донбассе В заявлении представителя России в контактной группе Бориса Грызлова (есть у РБК) говорится, что стороны достигли договоренности о координатах участков разведения сил и средств, теперь это предстоит оформить документально. 2

Политика Путин расширил действие указа о выплатах к 75-летию Победы Президент России Владимир Путин подписал указ о распространении выплаты к 75-летию Победы в Великой Отечественной войны на участников борьбы с бандпольем в Прибалтике, Белоруссии и на Украине. 13

Политика В Совфеде отреагировали на заявление Германии по Навальному Ранее в среду власти Германии со ссылкой на военных токсикологов заявили, что Навальный был отравлен боевым отравляющим веществам группы «Новичок».

Авто Парк полицейских электрокаров BMW i3s распродают в Лос-Анджелесе В Лос-Анджелесе на продажу выставлен парк полицейских электрифицированных машин, состоящий из моделей BMW i3s.

Политика Белорусская оппозиция попыталась связаться с послом России Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии делал несколько попыток связаться с послом РФ в республике Дмитрием Мезенцевым, ответа на запросы пока нет, сообщила в среду член президиума совета Мария Колесникова. 113

Политика Минск утвердил асимметричный список санкций в отношении стран Балтии Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что Минск утвердил асимметричный список санкций против стран Балтии в качестве ответа на принятые ими ранее санкции в отношении республики. 27

Общество Греция объявила об открытии границы для граждан РФ Как сообщало ИА REGNUM, с 17 августа граждане Швеции, Бельгии, Испании, Нидерландов и Чехии, которые въезжают в Грецию обязаны предоставлять справки об отрицательных результатах тестирования на коронавирус. 414

Гаджеты NVIDIA выпустила видеокарту за 137 тыс. рублей В продажу в России карта поступит 24 сентября. RTX 3070 и 3080 стоят 45 490 и 63 490 руб. соответственно. Они поступят в продажу в октябре. 549

Недвижимость ПИК купила у «дочки» ВТБ участок с памятником конструктивизма в Сочи Компания «ПИК-Инвестпроект» — «дочка» крупнейшего застройщика жилья в России, группы ПИК (59,33% принадлежит Сергею Гордееву, 23,05% — группе ВТБ), стала единственным собственником ООО «Парасанг системс», следует из данных ЕГРЮЛ.

Происшествия В результате лесных пожаров в Ростовской области погибли два человека В результате лесного пожара в Ростовской области погибли два человека в Тацинском и Красносулинском районе, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. 1

Космос Получены самые детальные снимки поверхности Солнца Ученые из Германии с помощью крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR получили самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли.

Шоу-бизнес Дочь Юлии Началовой стала восьмиклассницей Свежие фото девочки обсуждают в Сети Наследница звезды россиской эстрады Юлии Началовой и экс-футболиста Евгения Алдонина, 13-летняя Вера Алдонина, пошла в восьмой класс. 14

Шоу-бизнес Валерия показала красивое видео со свадьбы сына Валерия поделилась видео со свадьбы, молодожены показали фотографии, а Пригожин – танец мужа и жены под песню в исполнении Валерии. 45

Политика Оппозиция в ФРГ требует остановить «Северный поток-2» из-за Навального Виктор Лисицын / Global Look Press Политик Катрин Геринг-Эккард из оппозиционной немецкой партии "Союз 90 / Зеленые" призвала правительство страны остановить строительство "Северного потока-2" из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным. 38

Общество Прокуратура Германии не сочла дело Навального «особым случаем» «Федеральная прокуратура не раскрывает, за исключением особых отдельных случаев, было ли проведено расследование в отношении определенного лица или было ли оно связано с определенным вопросом», – цитируют «РИА Новости» ответ прокуратуры на запрос о деле Навального. 890