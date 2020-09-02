Политика
ИнтерфаксМеркель призвала власти РФ дать объяснения по ситуации с Навальным
Берлин ждет от Москвы объяснений по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, на эти вопросы может и должно ответить правительство РФ, заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель.
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Мы ожидаем, что российское правительство сделает объяснение по этому вопросу. Есть очень серьезные вопросы, на которые может ответить только российское правительство. И оно должно ответить. Судьба Алексея Навального привлекла внимание всего мира, мир будет ждать ответов на вопросы.
— Ангела Меркель, немецкий политикИзвестия 11:50
с чего всё началось
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