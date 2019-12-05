Политика

РИА НовостиРИА НовостиМеркель призвала воздержаться от спекуляций вокруг убийства в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала воздержаться от спекуляций вокруг расследования убийства в Берлине гражданина Грузии, после которого правительство ФРГ приняло решение о высылке двух сотрудников посольства РФ в Берлине.
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Новое «дело Скрипаля»? Что происходит вокруг убийства гражданина Грузии в Берлине

ТАСС08:55

Меркель призвала воздержаться от спекуляций вокруг убийства в Берлине

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Канцлер Германии призвала воздержаться от спекуляций вокруг убийства гражданина Грузии в Берлине

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Политика

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Глава МИД ДНР Наталья Никонорова прокомментировала заявление помощника президента Украины Андрея Ермака, что украинская сторона предлагает сменить представителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик на переговорах в Минске.
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Председатель палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси попросила председателя комитета по судебным делам приступить к процедуре составления статей об импичменте главы государства Дональда Трампа.
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Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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Правоохранители проводят следственные действия в управлении строительной политики администрации Воронежа, а также департаменте строительной политики Воронежской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
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Лавров ответил на заявления ФРГ о расследовании убийства в Берлине

Власти ФРГ обвинили Москву в отсутствии содействия по расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине, добавил министр, что напоминает обвинения в адрес России в связи с крушением малайзийского Boeing MH17 на Украине в 2014 году.
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Президент напомнил о скором истечении срока действия договора СНВ-3.
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О предложении ввести ответственность для СМИ за давление на суды сообщала принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости», ознакомившаяся с проектом концепции информационной политики судебной системы на 2020-2030 годы.
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