Канцлер Германии Ангела Меркель призвала воздержаться от спекуляций вокруг расследования убийства в Берлине гражданина Грузии, после которого правительство ФРГ приняло решение о высылке двух сотрудников посольства РФ в Берлине.

Меркель призвала воздержаться от спекуляций вокруг убийства в Берлине

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