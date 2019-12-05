Политика
РИА НовостиМеркель призвала воздержаться от спекуляций вокруг убийства в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала воздержаться от спекуляций вокруг расследования убийства в Берлине гражданина Грузии, после которого правительство ФРГ приняло решение о высылке двух сотрудников посольства РФ в Берлине.
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Политика
Пелоси анонсировала подготовку обвинений против Трампа для импичмента
Председатель палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси попросила председателя комитета по судебным делам приступить к процедуре составления статей об импичменте главы государства Дональда Трампа.
Политика
Помощник Зеленского не исключил плана отгородиться стеной от Донбасса
Украинская власть не отказывается от, так называемого, плана «Б» — изоляции от неподконтрольной части Донбасса.
Политика
На Украине отпустили задержанного ранее члена «Единой России»
Уполномоченный по правам человека в Севастополе сообщил об освобождении задержанного Украиной члена «Единой России».
Происшествия
В Перми почтили память жертв трагедии в клубе «Хромая лошадь»
В Перми почтили память жертв пожара в клубе "Хромая лошадь", который произошел 10 лет назад.
Политика
Лавров ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине
Требования Берлина к Москве сознаться в причастности к убийству грузинского гражданина в Германии неприемлемы, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе.
Политика
Медведев оценил законопроект о домашнем насилии
Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, готовящийся к принятию в России, прокомментировал на пресс-конференции по итогам года глава правительства Дмитрий Медведев.
Политика
Строительство «Северного потока-2» ускорилось
Оператор строительства газопровода «Северный поток-2» — компания Nord Stream 2 — ускорил работы по укладке труб.
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске отреагировал на резкие слова Дмитрия Шепелева
Владимир Фриске пришел в ярость от недавнего интервью Дмитрия Шепелева, в котором тот рассказал о том, что последние два года жизни его гражданская супруга Жанна Фриске вообще не общалась с отцом.
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Политика
Украинцам хотят запретить ездить в Россию по внутренним паспортам
В МИД Украины сообщили, что с 1 марта 2020 года гражданами страны могут отменить возможность пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.
Происшествия
Раскрыты детали расследования убийства Михаила Круга
Следствие осложнялось еще и тем, что местные жители, уважавшие Круга, считали честью поучаствовать в расследовании и давали ложные показания.
Происшествия
Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге
Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.
Спорт
Медведев высказался о допинговой проблеме
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев высказал свое мнение о допинговой проблеме во время интервью 20 телеканалам 5 декабря.
Армия и оружие
Украинские военные погибли при взрыве в ЛНР
Политика
На Украине сообщили о срыве переговоров с Россией по транзиту газа
Запланированные на сегодня переговоры по заключению нового контракта по транзиту газа между Россией и Украиной не состоятся.
Происшествия
Королева красоты не вписалась в поворот и погибла
В воскресенье, 1 декабря, около полуночи по местному времени, 32-летняя Заниб Навид (Zanib Naveed) ехала на своем Mercedes CL2 по автомагистрали и не вписалась в поворот.
Спорт
Женская сборная России по гандболу одержала 4-ю кряду победу на ЧМ
Россиянки одержали победу со счётом 33:23. Российские спортсменки завершат выступление на групповом этапе матчем со Швецией 6 декабря.
Происшествия
В Калуге 26 человек пострадали в ДТП с маршруткой
«По предварительным данным, пострадали 26 человек, из них один ребенок», — цитирует «РИА Новости» слова источника.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Общество
Истребитель МиГ-29 разбился в Египте
Политика
Путин отметил уверенное развитие отношений с Монголией
Президент России Владимир Путин отметил последовательное и весьма уверенное развитие отношений с Монголией, в прошлом году рост товарооборота составил 21%, за восемь месяцев этого года он вырос еще на 15%.
Кино
Режиссер «Дау» попросил Минкульт допустить в прокат все части фильма
Режиссер Илья Хржановский написал главе Минкульта Владимиру Мединскому письмо, в котором попросил выдать прокатные удостоверения всем частям «Дау».
Здоровье
Метформин от диабета может провоцировать рак
Речь идет о препарате метформин, в составе которого могут содержаться некоторые опасные химические соединения.
Общество
ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права
Количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав значительно увеличится, сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.
Кино
Кассель в Москве сравнил Бледанс с Белуччи
Актриса Эвелина Бледанс рассказала в Instagram, что французский актер Венсан Кассель сравнил ее со своей экс-супругой, итальянской актрисой Моникой Белуччи.
Политика
В Верховной раде подрались два депутата из партии Зеленского
В сессионном зале украинского парламента 5 декабря произошла драка между двумя депутатами от партии «Слуга народа» Гео Леросом и Максимом Бужанским, сообщает «Страна.ua».
Политика
МИД Украины пригрозил Казахстану демаршем за слова Токаева о Крыме
Украина намерена принять в отношении Казахстана меры дипломатического характера из-за высказывания президента страны Касым-Жомарта Токаева о Крыме.