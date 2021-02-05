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Меркель прокомментировала расхождения Запада по «Северному потоку — 2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что считает расхождения стран Запада, в том числе с США, по проекту «Северный поток — 2» не такими большими.В источнике
Газета.Ru
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Меркель ответила на угрозы США «Северному потоку — 2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что считает расхождения среди стран Запада, в том числе с США, по проекту "Северный поток — 2" не такими большими, как кажется.
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