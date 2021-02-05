Меркель прокомментировала расхождения Запада по «Северному потоку — 2»
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что считает расхождения стран Запада, в том числе с США, по проекту «Северный поток — 2» не такими большими.В источнике
С чего всё началось
Меркель ответила на угрозы США «Северному потоку — 2»
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что считает расхождения среди стран Запада, в том числе с США, по проекту "Северный поток — 2" не такими большими, как кажется.
РИА Новости11:21
Подробнее о событии
Меркель заявила о возможности найти решение по «Северному потоку-2» вместе с США
Комсомольская правда11:48