Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала, чем бы она занялась на пенсии, если бы Берлинская стена не пала и Германская Демократическая Республика продолжила существование.

Меркель рассказала, чем собиралась заняться на пенсии в ГДР

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