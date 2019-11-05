Канцлер ФРГ Ангел Меркель уехала бы в Америку после выхода на пенсию в 60 лет - если бы не рухнула Берлинская стена. По словам немецкого лидера, она бы любовалась Большим каньоном, каталась на машине по США и слушала бы песни Брюса Спрингстина.

Меркель рассказала о своих планах на пенсию в ГДР

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