Общество

Газета.RuГазета.RuМеркель рассказала о своих планах на пенсию в ГДР

Канцлер ФРГ Ангел Меркель уехала бы в Америку после выхода на пенсию в 60 лет - если бы не рухнула Берлинская стена. По словам немецкого лидера, она бы любовалась Большим каньоном, каталась на машине по США и слушала бы песни Брюса Спрингстина.
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