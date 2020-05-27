Трансатлантическое партнерство Евросоюза с США остается основой европейской внешней политики, однако сотрудничество выстраивается сложнее. С таким заявлением выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель на мероприятии фонда имени Конрада Аденауэра, представляя цели ФРГ в предстоящем председательстве в ЕС.

Меркель рассказала о трудностях выстраивания сотрудничества с США

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