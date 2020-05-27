Политика
РЕН ТВМеркель рассказала о трудностях выстраивания сотрудничества с США
Трансатлантическое партнерство Евросоюза с США остается основой европейской внешней политики, однако сотрудничество выстраивается сложнее. С таким заявлением выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель на мероприятии фонда имени Конрада Аденауэра, представляя цели ФРГ в предстоящем председательстве в ЕС.
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Общество
Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео
Инфорос вчера в 15:58
Космос
Запуск американских астронавтов отменен
Запуск американских астронавтов отменен, сообщает CNN. Погода не позволила произвести старт. NASA и SpaceX попробуют еще раз 30 мая.
BFM.ru 16:34
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ вчера в 08:01
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Коммерсантъ 22:44
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
Происшествия
В Амурской области зарегистрирована вторая смерть от коронавируса
По состоянию на 27 мая в Амурской области зарегистрировано два летальных исхода от заболевания коронавирусной инфекцией.
АСН24 21:55
Энергетика
Оценены запасы нефти и газа в России
Россия обеспечена разведанными запасами нефти на 35 лет, а газа — более чем на 50 лет.
Lenta.ru 19:38
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости 03:43
Здоровье
Почти половина заразившихся коронавирусом в Приморье выздоровели
Коронавирусную инфекцию удалось победить почти половине инфицированных жителей Приморского края, 28 мая сообщает пресс-служба правительства региона.
ИА Красная Весна 21:15
Футбол
Экс-президент «Барселоны»: «Если бы „Реал“ был лидером чемпионата, то сезон Примеры уже бы досрочно завершили»
Бывший президент «Барселоны» Джоан Гаспарт считает, что Ла Лига будет возобновлена только потому, что каталонцы находились на первом месте в таблице на момент приостановки чемпионата из-за пандемии коронавируса.
Матч ТВ 21:25
Здоровье
Минздрав: 101 медик умер в России из-за коронавируса
Минздрав России ведет регистр умерших от коронавируса COVID-19 медиков, сообщила директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава Людмила Летникова.
Коммерсантъ вчера в 10:54
Экономика
Субъектам МСП могут предоставить право уточнить основной ОКВЭД
Минэкономразвития России предлагает предоставить компаниям малого и среднего бизнеса возможность скорректировать основной код общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) для получения мер господдержки в качестве пострадавших от последствий пандемии нового коронавируса.
Гарант вчера в 10:30
Общество
В Москве продлили самоизоляцию и пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице начинается второй этап смягчения ограничений, в рамках которого начнут работать многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города смогут выходить на прогулки.
Вести.Ru 13:17
Авто
В июне продажи автомобилей в России могут упасть максимум на 50%
Продажи легковых автомобилей в России в июне упадут максимум на 5% по сравнению с 2019 годом, считают автодилеры.
Аргументы и Факты 20:53
Политика
На грани гражданской войны находятся США, заявил Познер
Соединенные Штаты стоят на пороге гражданской войны, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 10:54
Здоровье
Иммунолог предостерег от поспешного внедрения вакцины от COVID-19
По словам профессора, на сегодняшний день уже около 10 лабораторий в мире перешли к этапу исследований на людях, и наибольший интерес вызвали результаты китайских ученых, опубликованные несколько дней назад авторитетным медицинским журналом Lancet.
РИА Новости 20:21
Религия
На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении
RT на русском 02:15
Шоу-бизнес
Александр Овечкин и Анастасия Шубская стали родителями во второй раз
Александр Овечкин и Анастасия Шубская стали родителями во второй раз Напомним, новость о том, что Александр и Анастасия снова станут родителями, появилась в СМИ в конце февраля.
Вокруг ТВ 04:26
Общество
Бывшая жена Эдуарда Успенского обвинила его в тирании
Петербургский дневник 06:40
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС 17:09
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета 20:00
Общество
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета 11:07
Происшествия
В Казани вахтовики попытались сбежать из обсервации
В казанском санатории «Ливадия» задержали вахтовиков, которые пытались сбежать из обсервации.
Республика Татарстан 11:32
Армия и оружие
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
Политика
Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад журналиста украинского агентства УНИАН Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
РИА Новости 16:53
Общество
Куйвашев обнародовал санитарную декларацию для ТЦ и кафе
В Свердловской области утвердили форму санитарной декларации, которую надо будет заполнить всем организациям для возобновления работы.
Уральский меридиан 09:56
Общество
Boeing возобновил производство лайнеров 737 Max
Компания Boeing возобновила приостановленное из-за двух авиакатастроф производство лайнеров 737 Мах.
Ведомости 19:59