Политика

Взгляд.руВзгляд.руМеркель назвала итоги берлинской конференции по Ливии

Канцлер Германии подчеркнула, что конференция в Берлине вносит важный вклад в урегулирование конфликта в Ливии. По ее словам, переговоры были серьезные и интенсивные. Меркель сообщила, что участники конференции в Берлине договорились не оказывать содействия сторонам в Ливии, сохранять перемирие.
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