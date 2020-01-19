Политика
Взгляд.руМеркель назвала итоги берлинской конференции по Ливии
Канцлер Германии подчеркнула, что конференция в Берлине вносит важный вклад в урегулирование конфликта в Ливии. По ее словам, переговоры были серьезные и интенсивные. Меркель сообщила, что участники конференции в Берлине договорились не оказывать содействия сторонам в Ливии, сохранять перемирие.
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Политика
Лавров оценил итоги конференции по Ливии в Берлине
На конференции по Ливии в Берлине президент России подчеркнул, что нужно учитывать мнение самих ливийцев при рассмотрении одобренных рекомендаций по урегулированию.
Армия и оружие
В сети появилось видео испытания ПЗРК «Игла-С»
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
В матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» на своём поле одержал победу над «Манчестер Юнайтед».
Происшествия
CNN: ФБР сообщило о стрельбе в штате Гавайи
Неизвестный применил в воскресенье огнестрельное оружие в районе Вайкики американского города Гонолулу на острове Оаху (штат Гавайи).
Спорт
Большунов победил в гонке преследования на этапе Кубка мира в Чехии
Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в гонке преследования на 15 километров классическим стилем в рамках этапа Кубка мира, который проходит в Нове-Место (Чехия).
Экономика
Банк России зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг
Приток иностранного капитала в российский госдолг в 2019 году стал рекордным за всю историю наблюдений.
Экономика
Фонды спланировали свое вознаграждение
К постоянной части вознаграждения в размере 0,75% от активов фонды хотят прибавить стоимость услуг пенсионного оператора, которым должен выступать центральный депозитарий.
Политика
Глава налоговой службы Норвегии охарактеризовал Мишустина
Глава норвежской налоговой службы Ханс Кристиан Холте рассказал о своем бывшем российском коллеге и нынешнем премьер-министре Михаиле Мишустине, которого считает «движущей силой масштабной цифровизации» в российской налоговой системе.
Кино
«Холоп» стал вторым по кассовым сборам в истории российского проката
Лента «Холоп» стала второй в истории отечественного проката по кассовым сборам. Фильм «Холоп» вышел в прокат в конце прошлого года.
Экономика
Сбербанк поможет Бурятии развивать туризм на Байкале
Сбербанк поможет Бурятии в цифровизации городского хозяйства, а также в развитии туризма на Байкале, заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Общество
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Политика
В пресс-службе главы Чувашии объяснили его призыв «мочить журналистов»
Пресс-служба главы Чувашии Михаила Игнатьева разъяснила его призыв "мочить журналистов".
Политика
Дочь Пескова заявила об «идущем от силовиков» беспределе
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идет от правоохранительных органов.
Футбол
Ювентус — Парма 2:1
Армия и оружие
Опубликованы кадры работы российских роботов в Сирии
Авто
Представлен обновленный Skoda Rapid
Около месяца назад "посвежевший" Skoda Rapid представили в России, а теперь чешский концерн решил провести его альтернативное обновление и в Поднебесной.
Авто
Составлен рейтинг самых комфортных автомобилей
Британское издание Carbuyer составило рейтинг самых комфортных премиальных и массовых автомобилей без учета их технических характеристик.
Авто
Фанаты минивэнов просят Chevrolet вернуть модель Astro
Chevrolet Express, за который в США просят минимум 34 900 долларов, теряет покупателей: если в 2018-м году продано 81 239 экземпляров, то в прошлом году – всего 77 457.
Общество
В центре Москвы проходит антифашистское шествие
В Москве 19 января проходит ежегодное антифашистское шествие памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, убитых нацистами 11 лет назад.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак похвасталась стройными ногами на отдыхе на Мальдивах
Воскресным днём Собчак решила показаться в соблазнительной позе в пикантном наряде, сделав акцент на свои длинные стройные и обнажённые ноги.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Общество
Группу российских актеров не пустили на Украину
Группе российских артистов, которые прибыли в аэропорт Запорожья из Варшавы, отказали во въезде на территорию Украины.
Происшествия
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Индонезии на северном побережье острова Новая Гвинея, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Футбол
Барселона — Гранада 1:0
Общество
Финляндия захотела скоростную железную дорогу из Москвы
Речь идет о продлении ветки высокоскоростной железной дороги Москва — Санкт-Петербург, проект которой планируется представить к 2022 году.
Технологии
Naughty Dog ищет специалиста с опытом работы на РС: The Last of Us может выйти на РС?
Пока не совсем понятно, зачем Naughty Dog нужен специалист с таким опытом работы, однако учитывая утечки про выход Horizon Zero Dawn и Dreams на РС, вопросов становится меньше.
Армия и оружие
Генерал ВСУ сказал, почему не был открыт огонь по отходящей колонне Гиркина
Генштаб Украины имел в своем распоряжении координаты отходящей колонны ополченцев во главе с Игорем Гиркиным, однако приказа открыть огонь не последовало.