Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыМеркель высказалась о результатах конференции по Ливии в Берлине

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что конференция по Ливии в Берлине сыграла большую роль в поддержке усилий ООН по урегулированию в этой стране, сообщает РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

Участники конференции по Ливии договорились

Lenta.ru13:48

Меркель рассказала об итогах конференции по Ливии в Берлине

RT на русском14:13

Участники конференции по Ливии договорились о плане по урегулированию

РБК13:52

Меркель подвела итоги берлинской конференции по Ливии

Коммерсантъ13:51

ЕС: ключом к стабилизации в Ливии станут оружейное эмбарго и мониторинг перемирия

ТАСС15:29

Участники конференции по Ливии договорились о перемирии в стране

Известия13:29

Глава Евросовета прокомментировал итоги саммита в Берлине по Ливии

РИА Новости18:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 23:29, Ашберн
Происшествия

В отеле Перми четыре человека погибли из-за прорыва трубы

Российская газета 23:16
Происшествия

Устроившего стрельбу в суде в Новокузнецке арестовали на два месяца

Мужчину, открывшего стрельбу в здании мирового суда в Новокузнецке, арестовали на два месяца.
РБК вчера в 04:41
Баскетбол

«Денвер» проиграл «Индиане», Йокич оформил дабл-дабл

Самым результативным игроком стал центровой «Наггетс» Никола Йокич оформивший дабл-дабл из 30 очков и 10 подборов.
Спорт-Экспресс 22:54
Общество

СМИ раскрыли источники доходов Мишустина и его супруги

Газета "Коммерсант" рассказала об источниках доходов премьер-министра Михаила Мишустина и его супруги.
РИА Новости 14:02
Общество

Принц Гарри рассказал о решении отказаться от королевского титула

Британский принц Гарри рассказал, что решение отказаться от исполнения королевских обязанностей, печалит его, передает Sky News.
Газета.Ru 19:33
Общество

«Коллапс»: алтайский губернатор отозвался об уборке снега в Барнауле

19 января Виктор Томенко провел совещание по поводу уборки снега в Барнауле вместе с членами правительства, и.о. главы Вячеславом Франком и его коллегами.
КП - Барнаул 20:24
Единоборства

Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу

Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
РБК 00:33
Хоккей

Шестёркин стал третьей звездой матча «Рейнджерс» — «Коламбус»

Встреча прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 2:1. Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин стал третьей звездой матча, совершив 29 сейвов.
Чемпионат 22:14
Армия и оружие

В Сирии около 100 человек погибли при атаках боевиков с 16 января

В Сирии в результате атак боевиков начиная с 16 января погибли 47 сирийских военнослужащих и 51 мирный житель.
RT на русском 12:26
Политика

Зеленский: Путин понимает нашу позицию

По словам президента Украины Владимира Зеленского, российский лидер Владимир Путин понимает его позицию о том, что Украина является независимым государством.
Московский Комсомолец 15:33
Общество

Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом

Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина.
РБК 18:23
Политика

Медведев назвал причины отставки правительства

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
Известия 18:41
Кино

«Паразиты» получили главную премию Гильдии киноактеров США

Отмечается, что комедийно-драматический фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо получил премию за лучший актерский состав в игровом кино.
iReactor 23:20
Общество

Материнский капитал на первого ребенка выдадут уже весной

Россияне, в чьей семье в этом году появился первый ребенок, получат первые выплаты в марте-апреле нынешнего года.
Neva.Today 22:12
Политика

Премьер Британии назвал Путину условие нормализации отношений

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась и что нормализации отношений не будет, пока Россия не прекратит свою "дестабилизирующую деятельность", говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.
РИА Новости 11:56
Политика

Рабочая группа по поправкам в Конституцию предложит вариант изменений

Рабочая группа, которая занимается подготовкой предложений о внесении поправок в Конституцию, внесет свой вариант изменений.
РБК 08:08
Армия и оружие

Командование США: 11 военных пострадали при ракетном ударе Ирана

ТК Звезда 16 января в 23:10
Происшествия

СК возбудил уголовное дело против главы Минздрава Саратовской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной по факту злоупотребления полномочиями.
РБК 17 января в 07:41
Экономика

В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
РБК вчера в 02:23
Авто

«Нива» могла быть похожей на Mitsubishi Pajero и Toyota Land Cruiser

Не исключено, что, создавая этот макет, дизайнеры АвтоВАЗа вдохновлялись японскими внедорожниками начала 80-х – Mitsubishi Pajero L040 образца 1981 года и Toyota Land Cruiser J60.
Автоновости дня вчера в 02:17
Происшествия

В Самаре возле «Колизея» загорелся ресторан «Золотая Пагода»

В субботу, 18 января, в Самаре произошло ЧП. На улице Георгия Димитрова загорелся ресторан «Золотая Пагода».
Самара-ГИС вчера в 10:10
Политика

Идею «морской стены» вокруг Нью-Йорка Трамп назвал глупой и ужасной

Вести.Ru 00:30
Технологии

Microsoft сообщила об уязвимости нулевого дня в Internet Explorer

Корпорация Microsoft опубликовала рекомендации по безопасности, в которых описаны способы защиты от критической уязвимости нулевого дня в браузере Internet Explorer, используемой в настоящее время злоумышленниками на практике.
3DNews вчера в 12:13
Космос

Корабль Crew Dragon уцелел при взрыве ракеты Falcon

Как и было задумано, ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, спустя 84 секунды после старта корабль Crew Dragon отделился от нее и с помощью специальных парашютов приводнился в Атлантическом океане.
Газета.Ru 10:35
Общество

Россиянам станет доступна функция оплаты электронных чаевых

Отмечается, что в 2020 году банки и платежные системы намерены распространить функцию оплаты электронных чаевых по всей России.
Газета.Ru 21:14
Происшествия

В Лондоне при нападении с ножом погибли три человека

РБК 21:57
Здоровье

В России заработали новые правила лечения по полису ОМС

В России с января заработали новые, расширенные правила лечения по полису ОМС, принятые правительством в конце 2019 года.
Актуальные Новости 03:14
Политика

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в праве выступить в Израиле на форуме память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
РИА Новости 17:10
Политика

Источник назвал возможного кандидата на пост главы Минэкономразвития

Новым министром экономического развития может стать замглавы экспертного управления при президенте Леонид Осипов, рассказал «Известиям» в воскресенье, 19 января, высокопоставленный федеральный чиновник.
Известия 13:02
Общество

России вернут долги за военную технику

России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам.
Lenta.ru 21:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное