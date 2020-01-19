Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что конференция по Ливии в Берлине сыграла большую роль в поддержке усилий ООН по урегулированию в этой стране, сообщает РИА Новости.

Меркель высказалась о результатах конференции по Ливии в Берлине

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