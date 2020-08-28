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Экономика сегодня

Меркель разделила политику и экономику в вопросе «Северного потока-2»

По вопросу «Северного потока-2» Меркель старается разделить проблемы экономики и политики, замечает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.В источнике
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РИА Новости

Меркель призвала не связывать «Северный поток — 2» с делом Навального

РИА Новости07:57
Интерфакс

Меркель сочла неправильным увязывать «Северный поток 2» и ЧП с Навальным

Интерфакс07:46
Взгляд.ру

Меркель выступила за завершение «Северного потока – 2»

Взгляд.ру07:03
ТАСС

Меркель выступила за завершение «Северного потока - 2»

ТАСС07:16
Коммерсантъ

Меркель выступила за строительство «Северного потока-2», несмотря на ситуацию с Навальным

Коммерсантъ07:12
Ёлдаш

Меркель сделала заявление на счет «Северный поток - 2»

Ёлдаш06:53
RT на русском

Меркель: «Северный поток — 2» должен быть завершён

RT на русском07:25

Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации

Как ранее заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, на трассе Киев — Харьков был обстрелян автобус с участниками общественного движения «Патриоты — За жизнь».
РБКвчера в 13:48
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