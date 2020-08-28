Меркель разделила политику и экономику в вопросе «Северного потока-2»
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По вопросу «Северного потока-2» Меркель старается разделить проблемы экономики и политики, замечает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.В источнике
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