Позиции стран-участников Европейского союза по вопросу о бюджете ЕС на ближайшие 6 лет кардинально различаются, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, 21 февраля сообщает ТАСС. «Различия в позициях были слишком существенными, чтобы мы могли прийти к соглашению»,— сказала Меркель.

Меркель: различия в позициях членов ЕС не позволили согласовать бюджет

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова поскользнулась на платье На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.

Политика Песков прокомментировал расследование убийства Немцова Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос журналистов об интересе ОБСЕ к расследованию убийства политика Бориса Немцова, заявив, что по действующему законодательству, этим должны заниматься следственные органы РФ и никакие международные расследования на территории РФ проводиться не могут.

Гаджеты Google будет сотрудничать с Huawei до последнего В прошлом году власти США внесли компанию Huawei в так называемый «черный список», фактически запретив американским компаниям сотрудничать с китайским производителем.

Политика Суд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии По решению Второго Западного окружного военного суда Москвы, за призывы к террористическим актам на территории России к шести годам колонии был заочно приговорен бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко, пишет ТАСС.

Политика Секретарь СНБО направился в Новые Санжары в связи с беспорядками Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отправился в посёлок Новые Санжары Полтавской области, где произошли протесты и столкновения после эвакуации граждан из китайской Ухани.

Политика Песков прокомментировал решение Гаагского суда по делу ЮКОСа Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что сейчас Российская Федерация анализирует решение Апелляционного суда Гааги, согласно которому российская сторона должна выплатить бывшим акционерам ЮКОСа компенсацию в размере $50 млрд.

Энергетика WSJ: Саудовская Аравия может разорвать нефтяной союз с Россией Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщает, что Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из союза с Россией по добыче нефти из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-2019 в Китае.

Политика Путин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе с Украиной Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что надежда на то, чтобы договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами, всё еще есть.