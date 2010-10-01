Политика

Красная веснаКрасная веснаМеркель: различия в позициях членов ЕС не позволили согласовать бюджет

Позиции стран-участников Европейского союза по вопросу о бюджете ЕС на ближайшие 6 лет кардинально различаются, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, 21 февраля сообщает ТАСС. «Различия в позициях были слишком существенными, чтобы мы могли прийти к соглашению»,— сказала Меркель.
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Меркель заявила, что в ЕС сохраняются существенные различия по вопросу бюджета

ТАССвчера в 14:11

Меркель: различия в позициях членов ЕС не позволили согласовать бюджет

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