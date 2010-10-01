Политика
Красная веснаМеркель: различия в позициях членов ЕС не позволили согласовать бюджет
Позиции стран-участников Европейского союза по вопросу о бюджете ЕС на ближайшие 6 лет кардинально различаются, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, 21 февраля сообщает ТАСС. «Различия в позициях были слишком существенными, чтобы мы могли прийти к соглашению»,— сказала Меркель.
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Кино
На 98-м году жизни умер актер Борис Лескин
Футбол
«Наполи» отказался отпускать Юнеса в «Краснодар»
В прошлом месяце «Наполи» отказался отпускать Юнеса в «Сампдорию» и «Олимпиакос».
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Обыски проводились в номерах и автомобилях Логинова, Гараничева и их тренера Александра Касперовича.
Происшествия
В башне «Око» в Москва-Сити произошло обрушение
В Москва-Сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око».
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Анастасия Волочкова поскользнулась на платье
На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.
Общество
На Украине рассказали о риске снижения уровня пенсионного обеспечения
Большинство украинских пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики Украины Наталья Ненюченко.
Общество
В Москве задержали семь человек на акции в честь дня рождения активиста Котова
Задержанных доставили в ОВД «Китай-город». Сегодня в Москве запланировано еще несколько акций в поддежку Константина Котова.
Армия и оружие
США на учениях сымитировали ядерный удар по России
США провели "небольшие учения" на случай российского ядерного удара по Европе, сообщил представитель Пентагона.
Политика
Песков прокомментировал расследование убийства Немцова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос журналистов об интересе ОБСЕ к расследованию убийства политика Бориса Немцова, заявив, что по действующему законодательству, этим должны заниматься следственные органы РФ и никакие международные расследования на территории РФ проводиться не могут.
Гаджеты
Google будет сотрудничать с Huawei до последнего
В прошлом году власти США внесли компанию Huawei в так называемый «черный список», фактически запретив американским компаниям сотрудничать с китайским производителем.
Политика
Суд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии
По решению Второго Западного окружного военного суда Москвы, за призывы к террористическим актам на территории России к шести годам колонии был заочно приговорен бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко, пишет ТАСС.
Общество
Родителей предупредили о смертельной школьной игре из Израиля
Российских родителей предупредили о смертельной детской игре, ставшей популярной в школах Израиля.
Политика
Секретарь СНБО направился в Новые Санжары в связи с беспорядками
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отправился в посёлок Новые Санжары Полтавской области, где произошли протесты и столкновения после эвакуации граждан из китайской Ухани.
Политика
Песков прокомментировал решение Гаагского суда по делу ЮКОСа
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что сейчас Российская Федерация анализирует решение Апелляционного суда Гааги, согласно которому российская сторона должна выплатить бывшим акционерам ЮКОСа компенсацию в размере $50 млрд.
Общество
Эвакуация из КНР: у водителя автобуса поднялась температура – Аваков
За сутки, которые прошли после эвакуации граждан Украины из Уханя, беспокойство вызывало состояние водителя автобуса, который привез эвакуированных из Уханя граждан.
Футбол
Гол Коваленко принес «Шахтеру» победу над «Бенфикой»
Футболисты украинского «Шахтера» в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы переиграли португальскую «Бенфику».
Происшествия
Стали известны причины падения самолёта Ан-2 в Магадане
Культура
HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
Футбол
«Динамо» Киев — «Ворскла»: старт сезона в Киеве
Предлагаем наш вариант прогноза на матч чемпионата Украины, в котором 22 февраля киевское «Динамо» принимает полтавскую «Ворсклу».
Армия и оружие
На Украине сообщили о планах закупить 3 тыс. ракетных комплексов
Происшествия
Пассажир упал на пути Сокольнической линии московского метро
Сбой в движении поездов произошел утром в субботу на Сокольнической линии из-за инцидента с пассажиром, сообщила пресс-служба столичного метрополитена.
Происшествия
Ставивших сына коленями на гречку родителей отправили в колонию
В Омске суд отправил в колонию 35-местного жителя, избивавшего малолетнего сына своей сожительницы и ставившего ребенка коленями на гречку, сообщает "Интерфакс".
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может разорвать нефтяной союз с Россией
Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщает, что Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из союза с Россией по добыче нефти из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-2019 в Китае.
Политика
Албания выдала россиянина, воевавшего в рядах ИГ в Сирии
Албания выдала россиянина, воевавшего в рядах запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ).
Политика
Путин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе с Украиной
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что надежда на то, чтобы договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами, всё еще есть.
Армия и оружие
ВКС России атаковали позиции протурецких боевиков в Сирии
Самолеты СУ-24 ВКС России атаковали боевиков, которые при помощи Турции смогли прорвать оборону армии Сирии в направлении Кминас – Найраб в сирийском Идлибе, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
Шоу-бизнес
Бывшая солистка группы «Демо» Саша Зверева вышла замуж за американца
Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева вышла замуж за американского бойфренда.
Здоровье
В 2020 году родовый сертификат станет электронным
Пилотный проект по выдаче электронных родовых сертификатов будет запущен в 2020 году, сообщает Минтруд.
Космос
Белый дом отметил двухпартийную поддержку лунной программы NASA
Напомним, NASA осуществляет гражданскую космическую программу страны и фундаментальные научные исследования космоса.