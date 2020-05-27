Там, где будут фундаментальные нормы международного права, мы будем об этом говорить. Если не будет прогресса в минском процессе, мы будем должны сохранять санкции. С другой стороны, председательство в Совете ЕС дает нам возможности придать новые импульсы отношениям.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что санкции против России будут сохраняться без прогресса в минском процессе урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Об этом сообщает РИА "Новости".

Меркель: санкции в отношении РФ будут сохраняться без прогресса по Украине

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