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Меркель считает незаконными санкции США против «Северного потока-2»

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против санкций США по строительству «Северного потока-2».В источнике
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Интерфакс

Меркель сочла незаконными санкции США против «Северного потока 2»

Интерфаксвчера в 16:38
Комсомольская правда

«Будет достроен»: Меркель ответила на угрозы США ввести санкции против «Северного потока-2»

Комсомольская правдавчера в 14:55
РБК

Меркель ответила на угрозы сенаторов США из-за «Северного потока-2»

РБКвчера в 15:29
RT на русском

Меркель отвергла угрозы санкций США против «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 15:09
ТАСС

Меркель напомнила, что ФРГ не приемлет санкции США против «Северного потока - 2»

ТАССвчера в 15:07
РИА Новости

Меркель считает незаконными санкции США против «Северного потока — 2»

РИА Новостивчера в 16:17
Lenta.ru

Меркель ответила на угрозы санкций США из-за «Северного потока-2»

Lenta.ruвчера в 14:52

Адыгея 2 сентября присоединится к акции «Великое кино великой страны»

В Адыгее в рамках всероссийской акции «Великое кино великой страны» покажут культовую драму Сергея Бондарчука «Судьба человека» и документальную ленту «Простые главные слова» Сергея Майорова.
Советская Адыгеявчера в 03:59
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Apple выпустила новые версии iOS 13.7 и iPadOS 13.7

Согласно примечаниям к выпуску стало известно, что iOS 13.7 предоставляет пользователям совершенно новые стикеры Memoji и возможность совместного использования папок iCloud Drive из приложения Files.
МИТвчера в 14:00

ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ru31 августа в 13:04
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