Меркель считает незаконными санкции США против «Северного потока-2»
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Комсомольская правдавчера в 14:55