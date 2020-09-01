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Коммерсантъ

Меркель считает незаконными санкции США против «Северного потока-2»

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против санкций США по строительству «Северного потока-2».В источнике
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Интерфакс

Меркель сочла незаконными санкции США против «Северного потока 2»

Интерфаксвчера в 16:38
РИА Новости

Меркель считает незаконными санкции США против «Северного потока — 2»

РИА Новостивчера в 16:17
Телеканал 360°

Меркель ответила на угрозы США в адрес «Северного потока — 2»

Телеканал 360°вчера в 15:02
RT на русском

Меркель отвергла угрозы санкций США против «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 15:09
ТАСС

Меркель напомнила, что ФРГ не приемлет санкции США против «Северного потока - 2»

ТАССвчера в 15:07
РБК

Меркель ответила на угрозы сенаторов США из-за «Северного потока-2»

РБКвчера в 15:29
Комсомольская правда

«Будет достроен»: Меркель ответила на угрозы США ввести санкции против «Северного потока-2»

Комсомольская правдавчера в 14:55

В ВШЭ сообщили об итогах экспертизы заявлений профессора Гусейнова

В июле этого года широкий резонанс получил комментарий Гусейнова к интервью журналистки Анны Наринской с Сьюзен Зонтаг, который был воспринят пользователями Facebook как оправдание терроризма.
РИА Новостивчера в 13:16
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Замглавы Забайкалья заявила о травле дочери из-за поступления в МГИМО

Заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова записала обращение, в котором пожаловалась на травлю дочери из-за ее поступления в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).
РБКвчера в 03:23
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ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известиявчера в 01:55
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В США более 50 темнокожих бизнесменов подали в суд на McDonald’s

Вашингтон, 1 сентября 2020, 12:13 — REGNUM Более 50 темнокожих владельцев ресторанов McDonald's в США подали коллективный иск к этой компании, обвинив её в дискриминации при выборе места для ресторанов быстрого питания.
REGNUMвчера в 05:13
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