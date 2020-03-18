Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.

Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной

Общество Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.

Армия и оружие США сокращают масштаб учений Defender Europe из-за коронавируса Вооруженные силы США прекратили переброску военных на учения Defender Europe-2020 ("Защитник Европы 2020") на фоне пандемии коронавируса нового типа, об этом сообщается на странице Европейского командования ВС США в Facebook.

Общество В России могут усилить ограничительные меры из-за пандемии Российские власти обсуждают возможность усилить по всей стране ограничительные меры в связи с распространением коронавируса COVID-19, они могут показаться избыточными, но ученые считают их эффективными, сообщил РИА источник в правительстве России.

Финансы Основной индекс Гонконгской фондовой биржи снизился почти на 4% Основной индекс Гонконгской фондовой биржи снизился почти на 4% на фоне опасений мировых инвесторов по поводу экономических последствий от распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

Общество В Казахстане госпитализировали россиянина с коронавирусом Гражданин России госпитализирован с коронавирусной инфекцией в Алма-Ате, сообщил официальный представитель министерства здравоохранения Казахстана Диас Ахметшарип.

Политика Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.

Энергетика ФАС заявила об отсутствии предпосылок для роста цен на бензин Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров обратил внимание на рост стоимости бензина в стране, отметив, что цены на 92-й бензин за год выросли на 10,44%.

Гаджеты Sony раскрыла детали новой консоли PlayStation 5 Ранее появлялась информация, что выход консолей нового поколения, запланированный на осень 2020 года, может быть отложен из-за вспышки коронавируса, так как и Sony, и Microsoft собирают приставки в Китае.

Общество Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.

Экономика Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.

Происшествия Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.

Музыка Евровидение-2020 официально отменили Организаторы музыкального конкурса Евровидение официально подтвердили его отмену в этом году.

Общество В Совфеде оценили вероятность нехватки продуктов из-за коронавируса Заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в интервью "Парламентской газете" объяснил, почему россиянам не следует паниковать по поводу продуктов питания на фоне проблемы коронавируса.

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Общество Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции.

Политика Замдиректора ФСИН Валерий Максименко освобожден от должности "В соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко", - отметили в ведомстве.

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Общество Глава минздрава Нидерландов упал в обморок на обсуждении коронавируса Глава минздрава Нидерландов Бруно Брёйнс упал в обморок в парламенте страны во время обсуждения проблемы борьбы с распространением нового коронавируса.

Экономика Рубль занял второе место по волатильности мировых валют Российский рубль стал второй по волатильности валютой мира на фоне выхода России из сделки ОПЕК+ и пандемии коронавируса, свидетельствуют данные Bloomberg.