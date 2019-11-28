Общество
РИА НовостиМеркель упала на сцене в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась, поднимаясь на сцену во время выступления на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности. Видео инцидента опубликовал на своем ютьюб-канале британский таблоид Daily Mail.
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