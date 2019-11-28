Общество

РИА НовостиРИА НовостиМеркель упала на сцене в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась, поднимаясь на сцену во время выступления на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности. Видео инцидента опубликовал на своем ютьюб-канале британский таблоид Daily Mail.
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Меркель упала на сцене в Берлине

РИА Новости09:55

Ангела Меркель споткнулась перед выступлением на конференции в Берлине

РБК11:05

Ангела Меркель упала на сцене. Видео

Телеканал 360°10:45

Меркель упала на сцене

Lenta.ru10:29

Меркель упала на сцене

Газета.Ru10:19

Ангела Меркель упала во время выступления в Берлине

ТАСС12:12

Видео: Ангела Меркель упала, поднимаясь на сцену

РЕН ТВ09:06
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