Коронавирус
ВедомостиМеркель ушла на карантин из-за контакта с инфицированным врачом
Канцлер Германии Ангела Меркель отправилась на домашний карантин из-за контакта с заразившимся коронавирусом врачом. Об этом сообщил официальный представитель канцлера Штеффен Зайберт, передает Bloomberg.
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Политика
Лидер оппозиции победил на выборах президента Абхазии
Исполняющий обязанности президента Абхазии премьер-министр Валерий Бганба поздравил лидера оппозиции Аслана Бжанию с победой на выборах по результатам предварительных итогов голосования.
Экономика
Поставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку
Четыре из пяти крупнейших в России поставщиков гречневой крупы уведомили торговые сети о повышении оптовых цен на 15–20%, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей сетей «Лента», «Магнит» и «Командор» (работает в Восточной Сибири).
Политика
В Германии возмутились поздравлением Лаврова от телеканала ARD
Берлин, 22 марта 2020, 19:32 — REGNUM Немецкий таблоид Bild возмутился поздравлением Московского бюро телеканала ARD министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, передает RT.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова вместе с детьми улетела в Россию без Джигана
Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова вместе с четырьмя детьми покинула США и улетела в Россию без мужа.
Футбол
Кокорин поучаствовал в челлендже с туалетной бумагой
Общество
В России могут приостановить работу кинотеатров
Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
Общество
В Египте умер от коронавируса генерал армии
«Вооруженные силы оплакивают смерть одного из своих сыновей, который скончался в воскресенье в результате заражения коронавирусом во время участия в профилактических мероприятиях по борьбе с распространением вируса в стране», — говорится в заявлении египетских военных.
Происшествия
SSJ-100 вернулся в Пулково из-за неисправности
Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании "Азимут", вылетевший в Ростов-на-Дону, вернулся в петербургский аэропорт "Пулково" по техническим причинам, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Воздушных ворот северной столицы" (управляющая компания "Пулково").
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Космос
Марсоход Curiosity прислал с Марса селфи
Серию селфи-снимков марсохода Curiosity опубликовало NASA, сообщает глава агентства Джеймс Брайденстайн 21 марта в Twitter.
Футбол
«Уфа» сделала заявление о госпитализации Тилля
17 марта полузащитник «Уфы» Оливье Тилль был доставлен в больницу, в связи с этим все футболисты и персонал клуба переведены на самоизоляцию.
Футбол
Бывший игрок «Рубина» Жонатас рассказал о заражении коронавирусом
Здоровье
На Украине опровергли данные о выздоровлении восьмерых с коронавирусом
Напомним, ранее на сайте Центра общественного здоровья минздрава Украины сообщалось о выздоровлении восьми человек, которые были ранее госпитализированы с коронавирусной инфекцией.
Происшествия
В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение
Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.
Происшествия
Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса
Здоровье
Минздрав разъяснил информацию о покупке частными лицами аппаратов ИВЛ
Кроме непосредственно аппарата ИВЛ, для лечения тяжелой пневмонии требуется применение дополнительных медицинских технологий исключительно в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии.
Здоровье
Гуриев, Парфенов и Прохорова подписали открытое письмо Путину
Врачи, писатели, актеры и журналисты обратились с открытым письмом к российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом пишет газета «Ведомости».
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею отменен из-за коронавируса
Чемпионат мира по хоккею официальном отменен.
Общество
В ЕС допустили возможность закрытия границ на 2 года
Заместитель министра здравоохранения республики Чехия Роман Прымула допустил вероятность закрытия границы стран Евросоюза на два года.
Футбол
Тренеры Российской премьер-лиги выбрали лучшего игрока сезона
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал тремя лучшими игроками сезона «железнодорожников» Маринато Гилерме, Крыховяка и Алексея Миранчука.
Экономика
Названы сферы с самыми высокими зарплатами в регионах России
Самые высокие заработные платы в регионах России зафиксированы в сферах добывающей промышленности, финансового сектора, а также интеллектуального труда.
Общество
Американский сенатор заразился коронавирусом
Американский сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол заразился коронавирусом, следует из сообщения в его Twitter.
Политика
Трамп: нацгвардию развернут в штатах Калифорния, Нью-Йорк и Вашингтон
Нацгвардия будет развернута в связи с коронавирусом в штатах Калифорния, Нью-Йорк и Вашингтон за счет федеральных властей США - Трамп.
Политика
Зеленский провёл переговоры с главой МВФ
Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой по вопросам расширения сотрудничества в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Наука
Обнаружена древнейшая окаменелость предка современных кур и уток
Окаменелость предка кур и уток ученые обнаружили в каменоломне. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Политика
CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом, кажется, сработала
Стратегия Путина в отношении коронавируса, судя по всему, сработала, согласно официальной статистике, замечает американская телекомпания CNN, обычно критически оценивающая действия российских властей.