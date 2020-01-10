Политика
Время ПрессМеркель встретится с Путиным 11 января
Канцлер ФРГ Ангела Меркель встретится с Путиным в субботу, 11 января. Об этом сообщает немецкое посольство в Москве, передает ТАСС. Известно, что Ангела Меркель прибудет в Москву 11 января и после встречи с российским президентом Владимиром Путиным сразу же улетит из России.
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Опубликована съёмка с места запуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» в Чёрном море.
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Текущую вверх по горному склону воду сняли на видео
В сети появилось видео, на котором запечатлен поток морской воды, текущий вверх по горному склону.
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Лукашенко счел российскую нефть слишком дорогой
В четверг, 9 января, на церемонии вручения премии «За духовное возрождение» президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Москва собирается поставлять нефть в республику по ценам выше мировых, пишет NEWS.ru.
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