Политика

Время ПрессВремя ПрессМеркель встретится с Путиным 11 января

Канцлер ФРГ Ангела Меркель встретится с Путиным в субботу, 11 января. Об этом сообщает немецкое посольство в Москве, передает ТАСС. Известно, что Ангела Меркель прибудет в Москву 11 января и после встречи с российским президентом Владимиром Путиным сразу же улетит из России.
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Bild (Германия): что Меркель и Маас задумали делать у Путина? (Bild)

ИноСМИвчера в 12:21

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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 06:49, Ашберн
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Немецкий политик
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