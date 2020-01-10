Канцлер ФРГ Ангела Меркель встретится с Путиным в субботу, 11 января. Об этом сообщает немецкое посольство в Москве, передает ТАСС. Известно, что Ангела Меркель прибудет в Москву 11 января и после встречи с российским президентом Владимиром Путиным сразу же улетит из России.

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