Политика
Национальная служба новостейО чем договорились на конференции по Ливии в Берлине
Представители 16 стран и организаций, участвовавших в конференции по Ливии в Берлине 19 января, приняли совместное заявление с призывом к сторонам ливийского конфликта обменяться пленными и прекратить все военные действия в стране.
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Происшествия
В отеле Перми из-за прорыва трубы погибли пять человек
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
Экономика
СМИ раскрыли источники доходов Мишустина и его супруги
Газета "Коммерсант" рассказала об источниках доходов премьер-министра Михаила Мишустина и его супруги.
Политика
РБК: голосование по поправкам в Конституцию может пройти 12 апреля
Наиболее вероятной датой проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию в Кремле называют 12 апреля, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Общество
Участник команды КВН «Город Пятигорск» умер из-за рака
Здоровье
Первый случай заражения новым коронавирусом подтвержден в Южной Корее
Первый случай пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, подтвержден в Южной Корее.
Общество
Банкам могут запретить брать комиссию за платежи по ЖКХ
До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект о запрете для банков брать комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), сообщил «Известиям» глава фракции «Единой России» Сергей Неверов.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали возможность выступить в Израиле на форуме в память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
Единоборства
Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне в бою UFC
Ирландский боец Конор Макгрегор за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне в рамках турнира UFC 246.
Шоу-бизнес
Алсу поздравляют с новой беременностью
У певицы разглядели заметно округлившийся животик. 36-летнюю российскую певицу Алсу Абрамову поздравляют с новой беременностью.
Происшествия
Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать
Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию, когда выяснила, что ее 14-летняя дочь в течение полугода занимается сексом сразу с двумя молодыми людьми.
Футбол
Месси принес «Барселоне» победу над «Гранадой»
«Барселона» на своем поле с минимальным счетом обыграла «Гранаду» (1:0) в рамках 20 тура испанской Примеры.
Политика
России вернут долги за военную технику
России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам.
Кино
Хоакин Феникс получил премию Гильдии киноактеров США
Общество
В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала на первого ребенка
Россиянам могут начать оформлять материнский капитал на первого ребенка с марта или апреля 2020 года.
Армия и оружие
СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии
Политика
США планируют ужесточить выдачу виз для приезжающих рожать туристов
Соединенные Штаты Америки намерены ужесточить правила выдачи виз для туристов, которые приезжают в страну рожать ради автоматического приобретения гражданства США их детьми, сообщает информационный портал Axios, со ссылкой на свои источники.
Политика
Премьер Британии назвал Путину условие нормализации отношений
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась и что нормализации отношений не будет, пока Россия не прекратит свою "дестабилизирующую деятельность", говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.
Общество
Ozon почти полностью откажется от собственных курьеров
Один из крупнейших интернет-магазинов России Ozon решил отказаться от большей части собственных курьеров.
Энергетика
На Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу
Подписание с Россией нового контракта на транзит газа позволило Украине снизить тарифы для потребителей, написал руководитель компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макагон в Facebook.
Политика
Представитель главы Чувашии объяснил его призыв «мочить» журналистов
Пресс-секретарь главы Чувашии Михаила Игнатьева Олег Сидоров заявил, что руководитель региона использовал слово «мочить» в значении «раскрыть подноготную» блогеров и оппозиционеров, которые называют себя журналистами и дестабилизируют ситуацию в стране.
Футбол
Ювентус — Парма 2:1
Интернет
Количество скачиваний WhatsApp для Android превысило пять млрд
В настоящее время количество скачиваний WhatsApp для гаджетов с Android составляет уже больше пяти миллиардов.
Кино
Фильм «Плохие парни навсегда» возглавил американский прокат
Общество
Врач рассказала о вредных привычках перед сном
Гаджеты
Опубликованы качественные рендеры грядущего Samsung Galaxy S20 Ultra
Кино
Журнал Empire назвал лучшие фильмы XXI века
Здоровье
Вода помогает в борьбе с лишним весом
Армия и оружие
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Боевики в Сирии 19 января пытались атаковать с помощью беспилотников авиабазу Хмеймим, ПВО базы уничтожили цели, ущерба базе нет, сообщает Минобороны России.