Представители 16 стран и организаций, участвовавших в конференции по Ливии в Берлине 19 января, приняли совместное заявление с призывом к сторонам ливийского конфликта обменяться пленными и прекратить все военные действия в стране.

О чем договорились на конференции по Ливии в Берлине

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