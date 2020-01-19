Политика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейО чем договорились на конференции по Ливии в Берлине

Представители 16 стран и организаций, участвовавших в конференции по Ливии в Берлине 19 января, приняли совместное заявление с призывом к сторонам ливийского конфликта обменяться пленными и прекратить все военные действия в стране.
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Участники конференции по Ливии договорились

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Меркель рассказала об итогах конференции по Ливии в Берлине

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Участники конференции по Ливии договорились о плане по урегулированию

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Участники конференции по Ливии договорились о перемирии в стране

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Участники встречи по Ливии обязались не поддерживать стороны конфликта

РИА Новостивчера в 14:07
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 01:02, Ашберн
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Первый случай пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, подтвержден в Южной Корее.
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У певицы разглядели заметно округлившийся животик. 36-летнюю российскую певицу Алсу Абрамову поздравляют с новой беременностью.
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Вести.Ru вчера в 12:55
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Месси принес «Барселоне» победу над «Гранадой»

«Барселона» на своем поле с минимальным счетом обыграла «Гранаду» (1:0) в рамках 20 тура испанской Примеры.
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В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала на первого ребенка

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РБК вчера в 20:08
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Один из крупнейших интернет-магазинов России Ozon решил отказаться от большей части собственных курьеров.
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Подписание с Россией нового контракта на транзит газа позволило Украине снизить тарифы для потребителей, написал руководитель компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макагон в Facebook.
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Пресс-секретарь главы Чувашии Михаила Игнатьева Олег Сидоров заявил, что руководитель региона использовал слово «мочить» в значении «раскрыть подноготную» блогеров и оппозиционеров, которые называют себя журналистами и дестабилизируют ситуацию в стране.
Коммерсантъ вчера в 22:05
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Количество скачиваний WhatsApp для Android превысило пять млрд

В настоящее время количество скачиваний WhatsApp для гаджетов с Android составляет уже больше пяти миллиардов.
iReactor вчера в 23:09
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Боевики в Сирии 19 января пытались атаковать с помощью беспилотников авиабазу Хмеймим, ПВО базы уничтожили цели, ущерба базе нет, сообщает Минобороны России.
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