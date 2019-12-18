Политика

Lenta.ruLenta.ruМеркель выступила против антироссийских санкций США

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против санкций, которые США намереваются ввести из-за российского трубопровода «Северный поток-2».
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Меркель выступила против санкций США в отношении «Северного потока-2»

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Меркель заявила о неприятии санкций США против «Северного потока — 2»

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В ФРГ выступили против экстерриториальных мер США и санкций в отношении СП-2

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Меркель выступила против антироссийских санкций США

Lenta.ru08:14

Германия выступает против экстерриториальных санкций, которые США собираются ввести из-за «Северного потока-2»

Эхо Москвы08:00

Меркель уточнила в бундестаге, что закончила доклад, а не карьеру

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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 08:59, Ашберн
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Следователи возбудили уголовное дело после гибели вице-губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова, находившегося под следствием.
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"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.
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Роскомнадзор по решению Мосгорсуда начал блокировку торрент-трекера с сериалами LostFilm.TV.
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Президент Хорватии выступила перед избирателями на фоне фото с Путиным

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Экс-глава башкирского завода «Авангард» делал и продавал взрывчатку

Руководство башкирского предприятия "Авангард" считает, что экс-директор завода, против которого возбуждено дело о хищении взрывчатых отходов, перерабатывал порох в промышленную взрывчатку и продавал.
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В отличие от других субъектов России в Рязанской области последний рабочий день перенесён не на 28, а на 21 декабря.
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Суд отказал России в претензиях по спору с «Укрнафтой» и «Стабилом»

Верховный суд Швейцарии отклонил ходатайства Российской Федерации об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний «Укрнафта» и «Стабил».
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Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца

RT на русском 06:43
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В Москве Росгвардия приехала в больницу, где отказались уволиться 100 медиков

В своей публикации Васильева пишет, что он принуждает врачей к увольнению под предлогом капитального ремонта и закрытия учреждения.
Газета.Ru 07:50
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По делу попавшей в выгребную яму девочки задержали ее отчима

Интерфакс 07:45
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Зеленский продлил действие закона об особом статусе Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой законопроект о продлении до конца 2020 года действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
RT на русском 08:40
Общество

В «грязной» российской нефти нашли смертельно опасное вещество

В загрязненной российской нефти, прокачка которой по нефтепроводу «Дружба» была приостановлена в апреле этого года из-за повышенного содержания хлорорганических соединений, была обнаружена смертельно опасная субстанция.
Lenta.ru 07:06
Армия и оружие

Генштаб: Учения НАТО указывают на подготовку к масштабному конфликту

Действия Североатлантического альянса усиливают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия - НАТО, подчеркнул начальник Генштаба.
Российская газета вчера в 18:42
Армия и оружие

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Отказ России от военно-технического сотрудничества с Азербайджаном негативно повлияет на урегулирование карабахского конфликта, сказал председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев, комментируя продажу оружия Азербайджану членами ОДКБ.
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Происшествия

Россиянин умер во время операции из-за нехватки медицинских материалов

18 декабря в больницу доставили проводники, пациенту начали делать операцию, однако во время нее он умер.
Lenta.ru 07:12
Биатлон

Фуркад прокомментировал конфликт с партнёром по команде

Пятикратный олимпийский чемпион, французский биатлонист Мартен Фуркад отреагировал на конфликтную ситуацию с партнёром по команде Кентеном Фийоном Майе.
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Политика

Бывший министр рассказал о срыве переговоров Ельцина и Дудаева

В 1994 году президент Борис Ельцин должен был провести переговоры с лидером чеченских сепаратистов Джохаром Дудаевым, однако в последний момент встречу отменили, рассказал РБК экс-министр по делам национальностей Вячеслав Михайлов.
РИА Новости 06:55
Происшествия

В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных

По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
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В РФС подтвердили ошибку главного арбитра матча «Краснодар» — ЦСКА

В матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и ЦСКА главный арбитр Василий Казарцев допустил ошибку и должен был назначить пенальти.
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Общество

Госдума одобрила переселение из аварийного жилья

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о совершенствовании механизмов переселения граждан из аварийного жилья.
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«Яндекс» представил масштабное обновление поисковика

«Яндекс» представил масштабное поисковое обновление под названием «Вега» и новый сервис ответов на вопросы.
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Государственная дума РФ во втором чтении приняла законопроект, регулирующий рост тарифов на газ в Республики Крым и Севастополе до 1 июля 2021 года.
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В компании Саида Гуцериева проходят обыски

Ранее несколько СМИ сообщили об обысках в офисах десяти компаний, принадлежащих Михаилу Гуцериеву, и дома у бизнесмена.
Коммерсантъ 05:18
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Экс-главу Минтранса утвердили на должность вице-губернатора Петербурга

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BMW рассказала о дальнобойности электрического BMW iX3

Компания BMW раскрыла часть характеристик нового электрического кроссовера iX3.
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Собянин призвал не плакать над сносом «Соловья»

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал снос киноцентра "Соловей", передает РИА "Новости".
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