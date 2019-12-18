Политика

РИА НовостиРИА НовостиМеркель выступила против санкций США по «Северному потоку — 2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала планы Вашингтона ввести санкции против "Северного потока — 2".
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Меркель предупредила, что Германия не приемлет никакие экстерриториальные санкции

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Германия выступает против санкций США по «Северному потоку-2»

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Меркель заявила, что Германия не приемлет экстерриториальные санкции

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В ФРГ выступили против экстерриториальных мер США и санкций в отношении СП-2

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Ранее в МЧС предупредили петербуржцев о сильном ветре, посоветовали соблюдать осторожность и не выходить из дома без необходимости, а автомобили не парковать под деревьями и шаткими рекламными конструкциями.
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Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что в случае срыва переговоров по транзиту газа между Россией и Украиной они могут возобновиться весной 2020 года.
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Секретариат Энергетического сообщества Евросоюза признал выполнение Украиной условий для транспортировки газа.
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