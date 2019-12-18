Политика
РИА НовостиМеркель выступила против санкций США по «Северному потоку — 2»
Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала планы Вашингтона ввести санкции против "Северного потока — 2".
Читать в источнике
Оценить285
Подробнее о событии
Показать все источники
Меркель предупредила, что Германия не приемлет никакие экстерриториальные санкции
Политика Сегодня10:06
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 15:13, Ашберн
Футбол
«Ливерпуль» вышел в финал клубного чемпионата мира
Футбол
Братья Березуцкие, скорее всего, не войдут в штаб Слуцкого в «Рубине»
Как стало известно «СЭ», вероятность появления братьев Василия и Алексея Березуцких в тренерском штабе казанской команды после назначения Леонида Слуцкого не велика.
Политика
Комитет Сената США одобрил пакет санкций против России
Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил пакет санкций против России, сообщает Bloomberg.
Здоровье
Письмо Путину от коллектива РДКБ обсудили в Минздраве Башкортостана
Ирина Кононова подчеркнула, что такого рода анонимные письма с разной формулировкой периодически появляются в социальных сетях, на других площадках.
Политика
Киев и Донбасс не смогли договориться об обмене пленными
Представители Киева и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) не смогли достичь договоренности об обмене удерживаемыми лицами во время переговоров в Минске.
Наука
Археологи восстановили облик девушки из каменного века по куску жвачки
Общество
В нефтепроводе «Дружба» обнаружили смертельно опасное вещество
Вещество, которое попало в нефтепровод «Дружба» в апреле 2019 года и стало причиной загрязнения экспортируемой нефти, оказалось четыреххлористым углеродом тетрахлорметаном, сообщает Reuters со ссылкой на результаты трех экспертиз, проведенных по заказу Минэнерго и «Транснефти».
Общество
В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском
Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
Политика
Bloomberg: США признали беспомощность перед «Северным потоком — 2»
Американские власти признают, что уже не могут помешать реализации проекта газопровода «Северный поток — 2», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в администрации президента США.
Политика
В Палате представителей проголосуют по импичменту президента США
18 декабря - в среду - в Палате представителей пройдет голосование по 2-м статьям обвинения в отношении американского лидера Дональда Трампа в рамках импичмента, передает корреспондент The Moscow Post.
Происшествия
Петербуржцы уже пострадали от шторма
Ранее в МЧС предупредили петербуржцев о сильном ветре, посоветовали соблюдать осторожность и не выходить из дома без необходимости, а автомобили не парковать под деревьями и шаткими рекламными конструкциями.
Политика
«Нафтогаз» назвал сроки новых переговоров по транзиту газа
Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что в случае срыва переговоров по транзиту газа между Россией и Украиной они могут возобновиться весной 2020 года.
Происшествия
Ущерб от пожара «Адмиралу Кузнецову» оценили в 95 миллиардов рублей
Пожар, случившийся на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанес кораблю ущерб в размере 95 миллиардов рублей.
Киберспорт
Релиз Warcraft III: Reforged состоится 29 января 2020 года
Кино
Как завершилась сага о Скайуокерах во вселенной «Звёздных войн»
Хотя история Рэй напоминает приключения Люка Скайуокера, двигателем сюжета в новой ленте становится скорее не запутанная расстановка сил (как в пятом эпизоде, когда выяснилось, что противником Люка является его же отец), а развитие характеров центральных героев, их внутренняя борьба и личный выбор.
Здоровье
Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей
Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.
Шоу-бизнес
Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике
Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Футбол
«Альмерия» Гути может арендовать Лунина у «Реала»
«Альмерия» занимает второе место в испанской сегунде. Главный тренер команды — бывший полузащитник «Реала» Гути.
Армия и оружие
В Сирии повторно испытали российские Су-57
Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли повторные испытания в Сирии, сообщил начальник Генштаба ВС России генерал Валерий Герасимов на встрече с иностранными военными атташе.
Общество
Пятилетняя россиянка вошла в число самых высокооплачиваемых блогеров
Журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров.
Происшествия
В Кинешме водитель насмерть сбил на переходе девятилетнюю девочку
Водитель в Ивановской области сбил маму с ребенком на пешеходном переходе и скрылся, девочка скончалась, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону Владислав Радостин.
Экономика
Глава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в 2020 году
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3%. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24".
Авто
Skoda показала интерьер нового кроссовера
Компания Skoda готовится вывести на рынок свой самый бюджетный кроссовер.
Финансы
Бешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году
Чтобы спасти финансовый рынок от паралича, Федеральный резервный банк Нью-Йорка впервые со времен глобального финансового кризиса приступил к выкупу у банков ценных бумаг (гособлигаций США, облигаций федеральных агентств и ипотечных обязательств), обеспечив приток наличных денег в экономику.
Политика
В Европе признали выполнение Украиной условий для транспортировки газа
Секретариат Энергетического сообщества Евросоюза признал выполнение Украиной условий для транспортировки газа.
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Црвену Звезду» в матче Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА победили сербскую "Црвену Звезду" в домашнем матче 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Футбол