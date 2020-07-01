Политика

URA.RuURA.RuМеркель выступила против санкций в отношении «Северного потока-2»

Германия видит потенциал и экономическую целесообразность в строительстве газопровода «Северный поток-2». Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель во время парламентской сессии в Берлине. «Мы думаем, что завершить проект — правильно, и в этом духе мы работаем», — приводит RT слова Меркель.
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Меркель осудила готовящиеся санкции по «Северному потоку - 2»

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Некоторые из пользователей Instagram сказали, что Роналду стал похож на барана, Меди Бенатия и Джессика Силва стали смеяться над прической, а кто-то даже написал, что футболисту надо искать нового парикмахера.
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