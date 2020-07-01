Германия видит потенциал и экономическую целесообразность в строительстве газопровода «Северный поток-2». Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель во время парламентской сессии в Берлине. «Мы думаем, что завершить проект — правильно, и в этом духе мы работаем», — приводит RT слова Меркель.

Меркель выступила против санкций в отношении «Северного потока-2»

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