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Парламентская газета
Парламентская газета

Меркель выступила за сохранение диалога с Россией

Необходимо оставаться в диалоге с Россией, политика по отношению к Москве не должна изменяться, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Об этом сообщает РИА «Новости». «Нет, я не считаю, что мы должны изменить её (политику)», — сказала канцлер.В источнике
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Взгляд.ру

В Госдуме оценили слова Меркель о необходимости диалога с Россией

Взгляд.ру13:06
Интерфакс

Меркель решила сохранить статус-кво в отношениях ФРГ с Россией

Интерфакс06:05
РБК

Меркель заявила об отсутствии планов менять политику в отношении России

РБК08:38
Царьград

Путин выиграл «гляделки» у Меркель. Дело Навального осталось за бортом

Царьград06:22
Коммерсантъ

Меркель: политика в отношении России не должна меняться из-за Навального

Коммерсантъ06:16
РИА Новости

Меркель оценила влияние ситуации с Навальным на отношения с Россией

РИА Новости06:07
RT на русском

В Госдуме прокомментировали заявление Меркель о диалоге с Россией

RT на русском10:26

Соседов назвал оскорбившего Корчевникова гостя «инвалидом на голову»

Возмутительный случай произошел за кулисами телешоу "Судьба человека", ведущим которого является Борис Корчевников: один из звездных гостей на просьбу быть снисходительным к плохому слуху ведущего возмутился, назвав того "глухим инвалидом".
Народные новости12:49
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Экс-глава МИД Украины предложил временно отказаться от Донбасса

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РИА Новости09:05
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Телеканал Санкт-Петербург11:35
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