Меркель выступила за сохранение диалога с Россией
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Необходимо оставаться в диалоге с Россией, политика по отношению к Москве не должна изменяться, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Об этом сообщает РИА «Новости». «Нет, я не считаю, что мы должны изменить её (политику)», — сказала канцлер.В источнике
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