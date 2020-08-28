Меркель выступила за сохранение диалога с Россией

Необходимо оставаться в диалоге с Россией, политика по отношению к Москве не должна изменяться, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Об этом сообщает РИА «Новости». «Нет, я не считаю, что мы должны изменить её (политику)», — сказала канцлер.