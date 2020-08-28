Берлин, 28 августа 2020, 13:54 — REGNUM Германии необходимо поддерживать диалог с Россией, заявила на пресс-конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Меркель заявила о необходимости сохранения диалога с Россией

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