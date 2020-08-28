Меркель выступила за сохранение диалога с Россией
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германии необходимо поддерживать диалог с Россией. Об этом она сказала в ходе пресс-конференции.В источнике
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