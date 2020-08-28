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RT на русском
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Меркель выступила за сохранение диалога с Россией

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германии необходимо поддерживать диалог с Россией. Об этом она сказала в ходе пресс-конференции.В источнике
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РБК

Меркель заявила об отсутствии планов менять политику в отношении России

РБК08:38
РИА Новости

Меркель оценила влияние ситуации с Навальным на отношения с Россией

РИА Новости06:07
Известия

Меркель заявила о необходимости диалога с Россией

Известия06:39
Коммерсантъ

Меркель: политика в отношении России не должна меняться из-за Навального

Коммерсантъ06:16
RT на русском

Меркель выступила за сохранение диалога с Россией

RT на русском06:14
Lenta.ru

Меркель порассуждала о смене политики по отношению к России

Lenta.ru06:49
Интерфакс

Меркель решила сохранить статус-кво в отношениях ФРГ с Россией

Интерфакс06:05

Жители Умани устроили конфликт с прибывшими в город хасидами

Жители Умани в Черкасской области Украины устроили конфликт с хасидами, которые успели прибыть в страну до закрытия границ для въезда иностранцев в связи с пандемией коронавируса, соответствующее видео опубликовал в пятницу депутат горсовета Сергей Алексеев.
Жители Умани устроили конфликт с прибывшими в город хасидами
РИА Новости06:39

Автостраховщики привяжут полис ОСАГО к марке и модели автомобиля

Некоторые страховые компании собираются привяжут стоимость полиса ОСАГО к марке и модели автомобиля, другие компании предложат автомобилистам для снижения стоимости страховки установить датчики, которые могут фиксировать манеру вождения водителя.
Про Кроссоверы08:48
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Премьера фильма «Вратарь галактики» прошла в Москве

Премьера фантастического блокбастера Джаника Файзиева "Вратарь галактики" прошла в кинотеатре "Октябрь" при полном зале: на места, которые не могли занять зрители из-за рекомендаций Роспотребнадзора, организаторы усадили "инопланетян", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости26 августа в 05:27
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Мурашко: детей в России прививать от коронавируса пока не планируется

Вакцинация детей от коронавируса в России начнётся после того, как изучат влияние препарата на детский организм, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Общероссийском родительском собрании.
RT на русском04:44
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Меркель не исключила единого ответа от ЕС на ситуацию с Навальным

Евросоюз может выступить с единой позицией по ситуации с Алексеем Навальным, когда выяснятся обстоятельства проблем с самочувствием блогера, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель 28 августа на пресс-конференции.
ИА Красная Весна08:36
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Опубликовано видео нападения радикалов на автобус под Харьковом

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись, на которой запечатлен момент нападения на автобус с членами общественного движения "Патриоты — За жизнь" на трассе Киев — Харьков в Харьковской области.
РИА Новости18:02
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Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новости03:58
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Россиян предупредили о вещах, которые нельзя вывозить из Турции

В последнее время российских туристов стали чаще задерживать турецкие службы таможенного и пограничного контроля за вывоз предметов, которые могут иметь культурно-историческую и археологическую ценность, сообщает Генеральное консульство России в Анталье.
РИА Новости05:59
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