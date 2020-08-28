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RT на русском
RT на русском

Меркель выступила за сохранение диалога с Россией

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германии необходимо поддерживать диалог с Россией. Об этом она сказала в ходе пресс-конференции.В источнике
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ТАСС

Меркель заявила, что российская операция в Сирии привела к тому, что «ситуация застыла»

ТАСС07:46
РИА Новости

Меркель оценила влияние ситуации с Навальным на отношения с Россией

РИА Новости06:07
Известия

Меркель заявила о необходимости диалога с Россией

Известия06:39
Коммерсантъ

Меркель: политика в отношении России не должна меняться из-за Навального

Коммерсантъ06:16
RT на русском

Меркель выступила за сохранение диалога с Россией

RT на русском06:14
Lenta.ru

Меркель порассуждала о смене политики по отношению к России

Lenta.ru06:49
Интерфакс

Меркель решила сохранить статус-кво в отношениях ФРГ с Россией

Интерфакс06:05

Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального

Генпрокуратура РФ направила в Германию запрос о правовой помощи по ситуации с доставленным из Омска в коме в берлинскую клинику Charite оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
Интерфаксвчера в 08:05
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Экономист: ликвидация ПФР спровоцирует отмену пенсий в России

Экономист отметил, что предложенная инициатива о переносе функций ПФР на налоговую службу технически выполнима, однако нецелесообразна, поскольку выплатами пенсий должна занимать отдельная структура, что также доказывает мировая практика.
VSE42.RU05:24
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Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новости03:58
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Премьера фильма «Вратарь галактики» прошла в Москве

Премьера фантастического блокбастера Джаника Файзиева "Вратарь галактики" прошла в кинотеатре "Октябрь" при полном зале: на места, которые не могли занять зрители из-за рекомендаций Роспотребнадзора, организаторы усадили "инопланетян", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости26 августа в 05:27
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Уголовное дело нижегородского вора в законе передали в суд

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении 37-летнего вора в законе Виктора Жаринова (Цезарь) о занятии высшего положения в преступной иерархии и организации похищения двоих человек (ст. 126, ст. 210.1 УК РФ).
Коммерсантъ Нижний Новгород07:48
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Юрий Ганус покинет пост гендиректора РУСАДА по решению учредителей

Москва, 28 августа 2020, 14:29 — REGNUM Рекомендации наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о рассмотрении вопроса об увольнении нынешнего гендиректора РУСАДА Юрия Гануса поддержаны общим собранием учредителей агентства.
REGNUM07:29

Врач-диетолог назвала негативно влияющие на иммунитет продукты

Негативно повлиять на иммунитет могут некоторые продукты, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.«Речь – о продуктах с высоким содержанием сахара», - говорит врач-диетолог, дерматокосметолог Ирина Лизун.
Уфимские Заметки05:02
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