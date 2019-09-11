Политика
ТАССМеркель заявила, что США больше не играют роль защитника Европы
Канцлер подчеркнула, что "эти дебаты [в парламенте ФРГ] проходят во времена серьезных изменений и смещения сил в мире".
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с чего всё началось
По словам Меркель, США являются сверхдержавой "как в военном, так и экономическом отношении".ТАСС03:26
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Происшествия
В Якутии вынесли приговор по делу об изнасиловании женщины мигрантами
Суд Якутии вынес приговор фигурантам резонансного дела об изнасиловании местной жительницы мигрантами.
Сусанин 06:00
Политика
Дональд Трамп заявил об увольнении Джона Болтона
Советник по национальной безопасности в свою очередь заявил, что подал прошение об отставке ещё накануне вечером.
Говорит Москва вчера в 12:25
Происшествия
В старинных башнях «Бутырки» обнаружили заключенных
Члены Общественной наблюдательной комиссии (OHK) Москвы обнаружили арестантов, содержащихся в нефункционирующих помещениях в старинных башнях московского СИЗО-2, так называемой Бутырке.
Известия 02:54
Политика
Отмена российского продэмбарго для ЕС — тонкий вопрос, заявил Медведев
"Будем принимать сбалансированное решение, но вестись на всякого рода разговоры и провокации не будем точно", - пообещал Медведев.
РИА Новости 06:34
Политика
В Кремле ответили на критику со стороны Дудя и Серебренникова
В Кремле прокомментировали слова журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на церемонии вручения премии журнала GQ, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:07
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Экономика
Gett пожаловался в ФАС на сделку «Яндекс.Такси»
Агрегатор такси Gett пожаловался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на покупку «Яндекс.Такси» активов группы компаний «Везет» (бренды «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten).
Ведомости вчера в 22:15
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru 05:57
Гаджеты
Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL представят 15 октября
Если слухи подтвердятся, а рендер является официальным, то пресс-конференция, посвященная анонсу Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL, состоится 15 октября этого года.
iXBT.com 00:22
Общество
Медведев высказался о короткой рабочей неделе
Нынешнее трудовое законодательство не соответствует сложившемуся уровню трудовых отношений, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в эфире программы «Диалог» на «России 24».
Lenta.ru 06:41
Политика
Медведев подписал указ о прекращении действия нормативных актов СССР
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал документ о прекращении действия нормативных актови РСФСР до конца текущего года.
Газета.Ru 06:39
Происшествия
В Крыму ищут унесенного в море подростка
РИА Новости 02:17
Политика
СМИ назвали имя информатора ЦРУ в российской власти
Работавшим в российском руководстве высокопоставленным осведомителем ЦРУ мог быть сотрудник администрации президента Олег Смоленков, пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на свой источник в госорганах США.
Ридус вчера в 02:42
Футбол
Невеста Роналду показала, как дети португальца празднуют его голы
На своей странице в Instagram невеста португальца опубликовала видео, на котором дети Роналду смотрят матч Литва - Португалия и радуются голам, забитых их отцом.
РИА Новости 05:17
Политика
Миллер признал возможность продажи газа Украине со скидкой 25%
Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил условия, на которых Украина может получить газ со скидкой в 25%.
Телеканал 360° 09 сентября в 19:27
Гаджеты
Чехол Razer охладит iPhone во время игры
Игромания.ру 05:54
Финансы
Рубль остался стабилен к доллару и евро
Утром 11 сентября курс доллара к рублю остался таким же, как и накануне вечером - 65,42 рубля.
Московский Комсомолец 03:24
Экономика
Гонконгская фондовая биржа предложила Лондонской бирже объединиться
Фондовая биржа Гонконга предложила Лондонской бирже объединиться.
RT на русском 05:19
Политика
Зеленский лишил дипломатического ранга двух соратников Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил приказ своего предшественника Петра Порошенко о присвоении дипломатических рангов депутатам Верховной рады Владимиру Арьеву и Артуру Герасимову.
REGNUM 04:28
Политика
Копайгородский вступил в должность главы Сочи
За день до своего избрания сочинским градоначальником Копайгородский был назначен первым заместителем главы администрации города и исполняющим обязанности мэра Сочи.
СочиСтрим 02:00
Транспорт
В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД
Правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.
RT на русском 03:56
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Здоровье
Минздрав рассказал о снижении потребления алкоголя в России
Потребление алкоголя в России составляет около 9,7 литров на человека, это немало, но не 18 литров, как было раньше, заявил в своём Telegram-канале замминистра здравоохранения Олег Салагай.
Rambler News Service 06:49
Религия
Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.
РИА Новости 04:08
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Общество
Медведев предложил «идею» для снижения абортов
При борьбе с абортами не работают запреты и «тупая пропаганда», заявил 11 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в телеэфире.
REGNUM 06:35
Футбол
Ковач сформировал новый командный совет в «Баварии» из шести игроков
Главный тренер «Баварии» Нико Ковач сформировал в команде новый совет из шестерых игроков.
Sports.ru 05:09
Политика
Медведев рассказал о последствиях торговых войн для мировой экономики
Торговые войны Соединенных Штатов и Китая снизили спрос на энергоносители, поэтому Москве, вероятно, придется корректировать свои прогнозы по темпам роста экономики.
REGNUM 05:44