Политика

ТАССТАССМеркель заявила, что США больше не играют роль защитника Европы

Канцлер подчеркнула, что "эти дебаты [в парламенте ФРГ] проходят во времена серьезных изменений и смещения сил в мире".
Читать в источнике
Комментировать23
с чего всё началось

Меркель заявила, что США больше не играют роль защитника Европы

По словам Меркель, США являются сверхдержавой "как в военном, так и экономическом отношении".
ТАСС03:26

Подробнее о событии

Меркель призвала как можно скорее запустить политический процесс в Сирии

ТАСС04:43

Меркель: США больше не будут автоматически защищать Европу

RT на русском04:27

Меркель: США больше не будут защищать Европу

РЕН ТВ03:46

Меркель призвала Европу не надеяться на автоматическую защиту США

Известия04:17

Меркель перестала считать США защитником Европы

Lenta.ru04:59

Меркель сообщила, что США больше не являются «защитником Европы»

Московский Комсомолец05:00

Меркель призвала ЕС не надеяться на защиту США

Газета.Ru04:01
Показать все источники
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 07:17, Вашингтон
Происшествия

В Якутии вынесли приговор по делу об изнасиловании женщины мигрантами

Суд Якутии вынес приговор фигурантам резонансного дела об изнасиловании местной жительницы мигрантами.
Сусанин 06:00
Политика

Дональд Трамп заявил об увольнении Джона Болтона

Советник по национальной безопасности в свою очередь заявил, что подал прошение об отставке ещё накануне вечером.
Говорит Москва вчера в 12:25
Происшествия

В старинных башнях «Бутырки» обнаружили заключенных

Члены Общественной наблюдательной комиссии (OHK) Москвы обнаружили арестантов, содержащихся в нефункционирующих помещениях в старинных башнях московского СИЗО-2, так называемой Бутырке.
Известия 02:54
Политика

Отмена российского продэмбарго для ЕС — тонкий вопрос, заявил Медведев

"Будем принимать сбалансированное решение, но вестись на всякого рода разговоры и провокации не будем точно", - пообещал Медведев.
РИА Новости 06:34
Политика

В Кремле ответили на критику со стороны Дудя и Серебренникова

В Кремле прокомментировали слова журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на церемонии вручения премии журнала GQ, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:07
Политика

Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией

"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Экономика

Gett пожаловался в ФАС на сделку «Яндекс.Такси»

Агрегатор такси Gett пожаловался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на покупку «Яндекс.Такси» активов группы компаний «Везет» (бренды «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten).
Ведомости вчера в 22:15
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Вести.Ru 05:57
Гаджеты

Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL представят 15 октября

Если слухи подтвердятся, а рендер является официальным, то пресс-конференция, посвященная анонсу Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL, состоится 15 октября этого года.
iXBT.com 00:22
Общество

Медведев высказался о короткой рабочей неделе

Нынешнее трудовое законодательство не соответствует сложившемуся уровню трудовых отношений, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в эфире программы «Диалог» на «России 24».
Lenta.ru 06:41
Политика

Медведев подписал указ о прекращении действия нормативных актов СССР

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал документ о прекращении действия нормативных актови РСФСР до конца текущего года.
Газета.Ru 06:39
Происшествия

В Крыму ищут унесенного в море подростка

РИА Новости 02:17
Политика

СМИ назвали имя информатора ЦРУ в российской власти

Работавшим в российском руководстве высокопоставленным осведомителем ЦРУ мог быть сотрудник администрации президента Олег Смоленков, пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на свой источник в госорганах США.
Ридус вчера в 02:42
Футбол

Невеста Роналду показала, как дети португальца празднуют его голы

На своей странице в Instagram невеста португальца опубликовала видео, на котором дети Роналду смотрят матч Литва - Португалия и радуются голам, забитых их отцом.
РИА Новости 05:17
Политика

Миллер признал возможность продажи газа Украине со скидкой 25%

Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил условия, на которых Украина может получить газ со скидкой в 25%.
Телеканал 360° 09 сентября в 19:27
Гаджеты

Чехол Razer охладит iPhone во время игры

Игромания.ру 05:54
Общество

Почему суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру

Газета.Ru 06:31
Финансы

Рубль остался стабилен к доллару и евро

Утром 11 сентября курс доллара к рублю остался таким же, как и накануне вечером - 65,42 рубля.
Московский Комсомолец 03:24
Экономика

Гонконгская фондовая биржа предложила Лондонской бирже объединиться

Фондовая биржа Гонконга предложила Лондонской бирже объединиться.
RT на русском 05:19
Политика

Зеленский лишил дипломатического ранга двух соратников Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский отменил приказ своего предшественника Петра Порошенко о присвоении дипломатических рангов депутатам Верховной рады Владимиру Арьеву и Артуру Герасимову.
REGNUM 04:28
Политика

Копайгородский вступил в должность главы Сочи

За день до своего избрания сочинским градоначальником Копайгородский был назначен первым заместителем главы администрации города и исполняющим обязанности мэра Сочи.
СочиСтрим 02:00
Транспорт

В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД

Правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.
RT на русском 03:56
Кино

Назван самый провальный фильм в истории кино

Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Здоровье

Минздрав рассказал о снижении потребления алкоголя в России

Потребление алкоголя в России составляет около 9,7 литров на человека, это немало, но не 18 литров, как было раньше, заявил в своём Telegram-канале замминистра здравоохранения Олег Салагай.
Rambler News Service 06:49
Религия

Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.
РИА Новости 04:08
Политика

Украина приостановила разрыв отношений с Россией

Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Общество

Медведев предложил «идею» для снижения абортов

При борьбе с абортами не работают запреты и «тупая пропаганда», заявил 11 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в телеэфире.
REGNUM 06:35
Происшествия

Взрывы произошли на военных складах Минобороны Украины в Калиновке

RT на русском 06:16
Футбол

Ковач сформировал новый командный совет в «Баварии» из шести игроков

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач сформировал в команде новый совет из шестерых игроков.
Sports.ru 05:09
Политика

Медведев рассказал о последствиях торговых войн для мировой экономики

Торговые войны Соединенных Штатов и Китая снизили спрос на энергоносители, поэтому Москве, вероятно, придется корректировать свои прогнозы по темпам роста экономики.
REGNUM 05:44
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное