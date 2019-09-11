Политика

ТАССТАССМеркель заявила, что США больше не играют роль защитника Европы

Канцлер подчеркнула, что "эти дебаты [в парламенте ФРГ] проходят во времена серьезных изменений и смещения сил в мире".
Читать в источнике
Комментировать13
с чего всё началось

Меркель заявила, что США больше не играют роль защитника Европы

По словам Меркель, США являются сверхдержавой "как в военном, так и экономическом отношении".
ТАСС03:26

Подробнее о событии

Меркель заявила, что ФРГ считает правильным принцип сосуществования двух систем в Китае

ТАСС04:50

Меркель: США больше не будут защищать Европу

РЕН ТВ03:46

Меркель: США больше не будут автоматически защищать Европу

RT на русском04:27

Меркель сообщила, что США больше не являются «защитником Европы»

Московский Комсомолец05:00

Меркель перестала считать США защитником Европы

Lenta.ru04:59

Меркель призвала Европу не надеяться на автоматическую защиту США

Известия04:17

Меркель призвала ЕС не надеяться на защиту США

Газета.Ru04:01
Показать все источники
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 05:28, Вашингтон
Футбол

Луис Адриано прокомментировал первый хет-трик за «Палмейрас»

Чемпионат 03:07
Политика

Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией

"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Политика

Украина приостановила разрыв отношений с Россией

Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Культура

Подведены итоги Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина

RT на русском 04:47
Происшествия

Шумахера тайно госпитализировали

Lenta.ru 09 сентября в 15:56
Происшествия

У истребителя МиГ-31 обнаружили неисправность после посадки в Перми

РИА Новости 04:51
Политика

Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией

С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).
Коммерсантъ вчера в 05:51
Политика

Россию заставили сохранить транзит газа через Украину

Европейский суд поддержал Польшу в иске по газопроводу Opal, сухопутной ветке «Северного потока», и отменил решение Еврокомиссии (ЕК) о предоставлении «Газпрому» полного доступа к его мощностям.
Lenta.ru вчера в 06:13
Происшествия

СК начал проверку после того, как подростка унесло в море в Крыму

СУСК по республике Крым и городу Севастополь начал процессуальную проверку по факту пропажи 15-летнего подростка, которого унесло в открытое море во время купания в районе Керчи.
РИА Новости 04:59
Политика

Рада приняла закон об импичменте президента Украины

Верховная рада приняла закон, устанавливающий процедуру импичмента президента Украины.
Газета.Ru вчера в 06:57
Происшествия

В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных

Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.
Lenta.ru 01:29
Гаджеты

Apple представила новый iPhone 11

Компания громко называет новинку системой с самым быстрым вычислительным процессором и графическим ускорителем в смартфонах. iPhone 11 будет держать заряд на один час дольше, чем iPhone XR.
Ferra вчера в 14:09
Политика

Избирком Петербурга утвердил победу Беглова на выборах губернатора

Санкт-Петербургская городская избирательная комиссия тринадцатью голосами из четырнадцати утвердила результаты выборов губернатора: врио главы региона Александр Беглов победил с 64,43% голосов.
Интерфакс 02:30
Общество

Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре

Газета.Ru 09 сентября в 15:17
Происшествия

На Урале мужчина забил до смерти любовницу веником из-за масла

В Алапаевске будут судить 50 летнего мужчину, который до смерти забил веником свою 45-летнюю сожительницу.
КП - Екатеринбург 03:44
Шоу-бизнес

Александр Розенбаум успешно перенес операцию по удалению опухоли

REGNUM 01:18
Футбол

«Барселона» не отказалась от идеи вернуть Неймара

«Барселона» рассчитывает, что ей удастся осуществить трансфер нападающего «ПСЖ» Неймара.
Матч ТВ 04:11
Политика

Нетаньяху перед выборами пообещал аннексировать Иорданскую долину

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину (т.е. Западный берег реки Иордан) и северную часть Мертвого моря в случае победы его партии «Ликуд» на предстоящих парламентских выборах.
РБК вчера в 14:08
Общество

В МГУ опровергли заявление лектора о «нулевой зарплате»

Слова лектора исторического факультета МГУ Аскольда Иванчика о «нулевой зарплате» в вузе не соответствуют действительности.
РБК 02:43
Культура

Юрий Дудь вновь получил премию «Человек года» журнала GQ

REGNUM 00:52
Экономика

Китай освободит ряд товаров из США от дополнительных пошлин

Власти Китая намерены освободить некоторые американские товары от дополнительных пошлин, говорится в сообщении Комитета по тарифам и сборам при Госсовете КНР.
REGNUM 02:12
Политика

Зеленский лишил дипрангов двух депутатов фракции Порошенко

Согласно документу, указы бывшего президента Петра Порошенко - ныне председателя партии "Европейская солидарность" и депутата Верховной рады - о присвоении Арьеву и Герасимову рангов чрезвычайных и полномочных послов отменены как безосновательные.
ТАСС 04:22
Хоккей

В раздевалке хоккейного клуба «Ижсталь» появился автомат Калашникова

В раздевалке хоккейного клуба "Ижсталь" появился необычный трофей.
Pravda.Ru 05:06
Происшествия

На красной ветке московского метро пассажир упал на рельсы

РИА Новости 04:33
Армия и оружие

F-35 показали себя при «ковровой» бомбардировке

Военное обозрение вчера в 17:37
Политика

В МИД анонсировали ответные меры на санкции США против сотрудников СК

Россия расширит ограничительные списки на въезд граждан США после того, как Госдеп ввёл санкции против двух сотрудников Следственного комитета, заявили в российском МИД.
RT на русском 02:30
Происшествия

Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии

Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru вчера в 03:30
Космос

Робот «Федор» больше не полетит в космос

Дудонов объяснил, почему нынешний "Федор" для этой задачи не годится: у него есть ноги, а они в открытом космосе не нужны.
РИА Новости 03:37
Общество

Суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру

Коммерсантъ 03:25
Общество

ВЦИОМ: Большинству россиян нравится их работа

Большинство участников опроса (70 процентов) работают в офисе или в цеху, а каждый четвертый из них (26 процентов) работает на улице, в разъездах или же удаленно.
Российская газета 05:15
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное