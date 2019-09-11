Политика
ТАССМеркель заявила, что США больше не играют роль защитника Европы
Канцлер подчеркнула, что "эти дебаты [в парламенте ФРГ] проходят во времена серьезных изменений и смещения сил в мире".
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с чего всё началось
По словам Меркель, США являются сверхдержавой "как в военном, так и экономическом отношении".ТАСС03:26
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 05:28, Вашингтон
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Происшествия
Шумахера тайно госпитализировали
Lenta.ru 09 сентября в 15:56
Политика
Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией
С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).
Коммерсантъ вчера в 05:51
Политика
Россию заставили сохранить транзит газа через Украину
Европейский суд поддержал Польшу в иске по газопроводу Opal, сухопутной ветке «Северного потока», и отменил решение Еврокомиссии (ЕК) о предоставлении «Газпрому» полного доступа к его мощностям.
Lenta.ru вчера в 06:13
Происшествия
СК начал проверку после того, как подростка унесло в море в Крыму
СУСК по республике Крым и городу Севастополь начал процессуальную проверку по факту пропажи 15-летнего подростка, которого унесло в открытое море во время купания в районе Керчи.
РИА Новости 04:59
Политика
Рада приняла закон об импичменте президента Украины
Верховная рада приняла закон, устанавливающий процедуру импичмента президента Украины.
Газета.Ru вчера в 06:57
Происшествия
В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных
Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.
Lenta.ru 01:29
Гаджеты
Apple представила новый iPhone 11
Компания громко называет новинку системой с самым быстрым вычислительным процессором и графическим ускорителем в смартфонах. iPhone 11 будет держать заряд на один час дольше, чем iPhone XR.
Ferra вчера в 14:09
Политика
Избирком Петербурга утвердил победу Беглова на выборах губернатора
Санкт-Петербургская городская избирательная комиссия тринадцатью голосами из четырнадцати утвердила результаты выборов губернатора: врио главы региона Александр Беглов победил с 64,43% голосов.
Интерфакс 02:30
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru 09 сентября в 15:17
Происшествия
На Урале мужчина забил до смерти любовницу веником из-за масла
В Алапаевске будут судить 50 летнего мужчину, который до смерти забил веником свою 45-летнюю сожительницу.
КП - Екатеринбург 03:44
Футбол
«Барселона» не отказалась от идеи вернуть Неймара
«Барселона» рассчитывает, что ей удастся осуществить трансфер нападающего «ПСЖ» Неймара.
Матч ТВ 04:11
Политика
Нетаньяху перед выборами пообещал аннексировать Иорданскую долину
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину (т.е. Западный берег реки Иордан) и северную часть Мертвого моря в случае победы его партии «Ликуд» на предстоящих парламентских выборах.
РБК вчера в 14:08
Общество
В МГУ опровергли заявление лектора о «нулевой зарплате»
Слова лектора исторического факультета МГУ Аскольда Иванчика о «нулевой зарплате» в вузе не соответствуют действительности.
РБК 02:43
Экономика
Китай освободит ряд товаров из США от дополнительных пошлин
Власти Китая намерены освободить некоторые американские товары от дополнительных пошлин, говорится в сообщении Комитета по тарифам и сборам при Госсовете КНР.
REGNUM 02:12
Политика
Зеленский лишил дипрангов двух депутатов фракции Порошенко
Согласно документу, указы бывшего президента Петра Порошенко - ныне председателя партии "Европейская солидарность" и депутата Верховной рады - о присвоении Арьеву и Герасимову рангов чрезвычайных и полномочных послов отменены как безосновательные.
ТАСС 04:22
Хоккей
В раздевалке хоккейного клуба «Ижсталь» появился автомат Калашникова
В раздевалке хоккейного клуба "Ижсталь" появился необычный трофей.
Pravda.Ru 05:06
Армия и оружие
F-35 показали себя при «ковровой» бомбардировке
Военное обозрение вчера в 17:37
Политика
В МИД анонсировали ответные меры на санкции США против сотрудников СК
Россия расширит ограничительные списки на въезд граждан США после того, как Госдеп ввёл санкции против двух сотрудников Следственного комитета, заявили в российском МИД.
RT на русском 02:30
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru вчера в 03:30
Космос
Робот «Федор» больше не полетит в космос
Дудонов объяснил, почему нынешний "Федор" для этой задачи не годится: у него есть ноги, а они в открытом космосе не нужны.
РИА Новости 03:37
Общество
Суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру
Коммерсантъ 03:25
Общество
ВЦИОМ: Большинству россиян нравится их работа
Большинство участников опроса (70 процентов) работают в офисе или в цеху, а каждый четвертый из них (26 процентов) работает на улице, в разъездах или же удаленно.
Российская газета 05:15