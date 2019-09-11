По словам Меркель, США являются сверхдержавой "как в военном, так и экономическом отношении".

с чего всё началось

Канцлер подчеркнула, что "эти дебаты [в парламенте ФРГ] проходят во времена серьезных изменений и смещения сил в мире".

Меркель заявила, что США больше не играют роль защитника Европы

Политика Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией "Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.

Политика Украина приостановила разрыв отношений с Россией Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.

Политика Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).

Политика Россию заставили сохранить транзит газа через Украину Европейский суд поддержал Польшу в иске по газопроводу Opal, сухопутной ветке «Северного потока», и отменил решение Еврокомиссии (ЕК) о предоставлении «Газпрому» полного доступа к его мощностям.

Происшествия СК начал проверку после того, как подростка унесло в море в Крыму СУСК по республике Крым и городу Севастополь начал процессуальную проверку по факту пропажи 15-летнего подростка, которого унесло в открытое море во время купания в районе Керчи.

Политика Рада приняла закон об импичменте президента Украины Верховная рада приняла закон, устанавливающий процедуру импичмента президента Украины.

Происшествия В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.

Гаджеты Apple представила новый iPhone 11 Компания громко называет новинку системой с самым быстрым вычислительным процессором и графическим ускорителем в смартфонах. iPhone 11 будет держать заряд на один час дольше, чем iPhone XR.

Политика Избирком Петербурга утвердил победу Беглова на выборах губернатора Санкт-Петербургская городская избирательная комиссия тринадцатью голосами из четырнадцати утвердила результаты выборов губернатора: врио главы региона Александр Беглов победил с 64,43% голосов.

Происшествия На Урале мужчина забил до смерти любовницу веником из-за масла В Алапаевске будут судить 50 летнего мужчину, который до смерти забил веником свою 45-летнюю сожительницу.

Политика Нетаньяху перед выборами пообещал аннексировать Иорданскую долину Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину (т.е. Западный берег реки Иордан) и северную часть Мертвого моря в случае победы его партии «Ликуд» на предстоящих парламентских выборах.

Общество В МГУ опровергли заявление лектора о «нулевой зарплате» Слова лектора исторического факультета МГУ Аскольда Иванчика о «нулевой зарплате» в вузе не соответствуют действительности.

Экономика Китай освободит ряд товаров из США от дополнительных пошлин Власти Китая намерены освободить некоторые американские товары от дополнительных пошлин, говорится в сообщении Комитета по тарифам и сборам при Госсовете КНР.

Политика Зеленский лишил дипрангов двух депутатов фракции Порошенко Согласно документу, указы бывшего президента Петра Порошенко - ныне председателя партии "Европейская солидарность" и депутата Верховной рады - о присвоении Арьеву и Герасимову рангов чрезвычайных и полномочных послов отменены как безосновательные.

Политика В МИД анонсировали ответные меры на санкции США против сотрудников СК Россия расширит ограничительные списки на въезд граждан США после того, как Госдеп ввёл санкции против двух сотрудников Следственного комитета, заявили в российском МИД.

Происшествия Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.

Космос Робот «Федор» больше не полетит в космос Дудонов объяснил, почему нынешний "Федор" для этой задачи не годится: у него есть ноги, а они в открытом космосе не нужны.