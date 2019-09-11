По словам Меркель, США являются сверхдержавой "как в военном, так и экономическом отношении".

с чего всё началось

Канцлер подчеркнула, что "эти дебаты [в парламенте ФРГ] проходят во времена серьезных изменений и смещения сил в мире".

Меркель заявила, что США больше не играют роль защитника Европы

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