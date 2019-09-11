Политика
ТАССМеркель заявила, что США больше не играют роль защитника Европы
По словам Меркель, США являются сверхдержавой "как в военном, так и экономическом отношении".
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Политика
CNN: США в 2017 году вывезли из России высокопоставленного шпиона
Информатора решили вывезти из России вскоре после того, как президент США Дональд Трамп в мае 2017 года на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком раскрыл секретные сведения об "Исламском государстве", переданные США Израилем.
Грани.ру 09 сентября в 12:41
Кино
Создатели Лунтика показали, как будет выглядеть его подружка
Телепрограмма 08:06
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Общество
Медведев призвал ввести более гибкие формы рабочего времени
Дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 06:28
Политика
«Единая Россия» предложит экс-спикера Заксобрания Севастополя на пост сенатора
Региональное отделение партии "Единая Россия", которая получила большинство мандатов в Законодательном собрании Севастополя, предложит на пост сенатора от городского парламента кандидатуру спикера заксобрания прошлого созыва Екатерины Алтабаевой.
ТАСС 11:44
Общество
В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»
Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
REGNUM 08:19
Происшествия
В Гюмри нашли мертвым военнослужащего с российской базы
В Гюмри в квартире одного из домов нашли мертвым 23-летнего россиянина, который служил на 102-й российской военной базе.
Интерфакс 09:21
Экономика
Gett пожаловался в ФАС на сделку «Яндекс.Такси»
Агрегатор такси Gett пожаловался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на покупку «Яндекс.Такси» активов группы компаний «Везет» (бренды «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten).
Ведомости вчера в 22:15
Футбол
Отец Кузяева: «Пока не могу ничего сказать о новом контракте Далера с „Зенитом“»
Пока ничего не могу вам сказать. Далер — основной игрок «Зенита». Просто он восстанавливается после травмы.
Sportbox.RU 11:24
Политика
В Германии призвали «Газпром» сократить прокачку газа по OPAL
«Газпром» должен сократить транспортировку газа по трубопроводу OPAL до половины транзитной мощности, как постановил суд Евросоюза.
Известия 09:48
Происшествия
Актер из «Улиц разбитых фонарей» Марк Горонок разбился в ДТП
Актер Марк Горонок попал в серьезное ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает газета "Московский комсомолец".
РИА Новости 09:53
Политика
Кремль прокомментировал выступление Дудя и Серебренникова на премии GQ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на премии журнала GQ.
Lenta.ru 06:58
Происшествия
Арестанты «Бутырки» вернулись из нежилой башни в обычные камеры
В свою очередь представитель столичного управления ФСИН Сергей Цыганков сообщил, что размещение арестантов в башне было обусловлено превышением нормативного числа содержащихся в СИЗО граждан и необходимостью проведения ремонта в действующих камерах.
Интерфакс 11:44
Происшествия
В Калининграде сожгли мужчину в биотуалете
В Калининграде следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством мужчины в биотуалете.
Российская газета 07:25
Политика
Рябков анонсировал ответные меры на санкции США против сотрудников СК
Москва расширит ограничительные списки на въезд граждан США в Россию после введения Вашингтоном санкций в отношении двух сотрудников Следственного комитета.
Известия 03:48
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Происшествия
Разбивший чужой Rolls-Royce челябинец попросил признать его банкротом
Челябинский рабочий Владислав Кантемиров, который в 2016 году въехал в Rolls-Royce бизнесмена Александра Аристова, подал в суд заявление с просьбой признать его банкротом.
РБК 11:21
Экономика
Названы самые популярные финансовые продукты у россиян
Специалисты аналитического центра НАФИ выяснили, какие финансовые продукты пользуются наибольшей популярностью у россиян.
RT на русском вчера в 23:00
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Политика
«Ценного свидетеля» по делу MH17 переквалифицировали в подозреваемые
Депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири заявила, что страна переквалифицировала Владимира Цемаха, который до этого считался ключевым свидетелем по делу о крушении MH17 над Донбассом, в подозреваемые.
Газета.Ru 11:26
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о дронах-нарушителях
Нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект, разрешающий российским силовикам уничтожать дроны-нарушители.
РИА Новости 09:12
Космос
Робота «Федора» больше не отправят в космос
Робот «Федор», который недавно побывал на МКС, больше не полетит в космос.
Известия 05:29
Общество
Преподаватель МГУ пожаловался на отсутствие зарплаты
Сотрудник Института всеобщей истории РАН и преподаватель МГУ Аскольд Иванчик рассказал, что ему перестали платить зарплату за работу в университете.
News.ru вчера в 07:15
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова: «Муж не разрешит мне больше делать такие фото»
41-летняя телеведущая опубликовала голый снимок на коне Анфиса Чехова решила порадовать свою интернет-аудиторию откровенным фото.
WomanHit.ru 08:57
Игры
Игроки Fallout 76 недовольны внутриигровым холодильником за семь долларов
Перед выходом Fallout 76 авторы пообещали, что все микротранзакции во внутриигровом магазине ограничатся косметикой.
Игромания.ру 05:14
Общество
Собянин оценил итоги благоустройства на Чистых Прудах
Мэр Москвы Сергей Собянин в среду осмотрел итоги основных работ по комплексному благоустройству улицы Чаплыгина на Чистых прудах и прилегающих к ней улиц и переулков.
ТАСС 07:16