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Меркель заявила, что использование «Северного потока-2» как оружия может повлечь санкции

Газопровод "Северный поток - 2" не должен использоваться "как оружие", в противном случае ФРГ будет выступать за санкции.
ТАСС
Трансляция выступления Меркель шла в фейсбук-аккаунте офиса президента Украины.
РИА Новости
В России неоднократно подчеркивали, что "Северный поток — 2" является экономическим проектом.
РИА Новости
Тем не менее, как заявил по итогам встречи сам Зеленский, Киев отказывается "говорить о газопроводе с точки зрения экономики".
РИА Новости

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