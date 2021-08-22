Lenta.ruМеркель заявила, что использование «Северного потока-2» как оружия может повлечь санкцииГазопровод "Северный поток - 2" не должен использоваться "как оружие", в противном случае ФРГ будет выступать за санкции.ТАССТрансляция выступления Меркель шла в фейсбук-аккаунте офиса президента Украины.РИА НовостиВ России неоднократно подчеркивали, что "Северный поток — 2" является экономическим проектом.РИА НовостиТем не менее, как заявил по итогам встречи сам Зеленский, Киев отказывается "говорить о газопроводе с точки зрения экономики".РИА НовостиЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMРЕН ТВРидусФАНRT на русскомИзвестияГазета.RuRuBaltic.RuСобеседникРБКРамблерЦарьградВечерняя МоскваИА Красная ВеснаНародные новостиПодробнее о событииМеркель сообщила, что применение «Северного потока-2» в качестве оружия может привести к санкциямОбщественная служба новостей19:53В Совфеде и Госдуме объяснили слова Меркель о санкциях против России из-за «Северного потока — 2»RT на русском20:34Меркель призвала не использовать «Северный поток - 2» как оружиеТАСС18:43Меркель заявила, что использование «Северного потока-2» как оружия может повлечь санкцииLenta.ru18:57Меркель напомнила России о возможных санкциях из-за «Северного потока - 2»Газета.Ru19:56Меркель пригрозила Москве новыми возможными санкциями из-за «Северного потока—2»Известия18:46Канцлер ФРГ Меркель: использование «Северного потока — 2» в качестве оружия повлечет санкцииРИА Новости19:34Показать ещёОценить273Поделиться