с чего всё началось

БЕРЛИН, 28 апреля. / ТАСС/. Санкции в такой исключительной ситуации, как эпидемия коронавируса, неприятны, поэтому Германия продолжает работать над преодолением политических проблем, которые стали причиной введения ограничительных мер в отношении России.

Меркель заявила, что санкции против России во время пандемии неприятны

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Политика Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса Владимир Путин в третий раз выступил с телеобращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Наука Индийские врачи обнаружили десять подтипов нового коронавируса Новый коронавирус мутировал в 10 различных типов, один из которых - A2a - почти заменил все остальные, чтобы стать доминирующим в разных географических регионах, говорится в исследовании индийских медиков, сообщает Times of India. 2

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Гаджеты Redmi Note 9S оценен в России в 17 990 рублей Российское подразделение китайской компании Xiaomi только что в прямом эфире в «ВКонтакте» анонсировала старт продаж бюджетного смартфона Redmi Note 9S в России.

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Биатлон Адвокат: подпись Родченкова признали поддельной Подпись бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова признана поддельной, передает РИА "Новости".

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