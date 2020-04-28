Коронавирус
ТАССМеркель заявила, что санкции против России во время пандемии неприятны
БЕРЛИН, 28 апреля. / ТАСС/. Санкции в такой исключительной ситуации, как эпидемия коронавируса, неприятны, поэтому Германия продолжает работать над преодолением политических проблем, которые стали причиной введения ограничительных мер в отношении России.
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Мероприятие прошло из-за пандемии в режиме видеоконференции.ТАСС10:20
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Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Политика
Путин напомнил о примере Спарты из-за ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин, говоря о защите россиян от коронавирусной инфекции, отметил, что в Спарте бросали слабых и больных в пропасть, но в итоге она утратила государственность, подчеркнув, что эта история поучительна в контексте борьбы с распространением болезни.
РИА Новости 12:37
Кино
Названы самые прибыльные фильмы 2019 года
Самым прибыльным фильмом 2019 года стала картина «Мстители: Финал», которая принесла своим создателям $890 млн, сообщает издание Deadline.
Известия 26 апреля в 23:38
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru вчера в 10:27
Общество
Власти Москвы приостановят организацию детского отдыха до конца июля
Московские власти приостанавливают организацию детского отдыха до 31 июля. Об этом сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин.
ТАСС 13:52
Здоровье
В США начали применять лекарство от изжоги при лечении коронавируса
Пока в экспериментальном лечении принимают участие 187 пациентов с COVID-19, врачи рассчитывают испробовать лекарства от изжоги на 1,2 тыс. зараженных.
Известия вчера в 16:32
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Киберспорт
DICE заканчивает поддержку Star Wars: Battlefront II — «игра завершена»
DICE вслед за объявлением об окончании поддержки Battlefield V рассказала, что развитие Star Wars: Battlefront II также подходит к своему концу — завтра выйдет последнее контентное обновление.
Игромания.ру 12:48
Общество
Названо число безработных в России
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков назвал число безработных в России в интервью на телеканале «Россия 24».
Lenta.ru 15:14
Путешествия
Отели Турции откажутся от «шведского стола»
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 турецкие отели откроются с определенными ограничениями, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя.
Коммерсантъ вчера в 08:43
Общество
Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве
Действие режима самоизоляции в Москве, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, должно быть продлено, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным.
РБК 12:39
Наука
У бактериальных биопленок обнаружили память
Индикатор 10:17
Политика
Путин: России удалось мобилизовать ресурсы в период пандемии
В начале своего обращения глава государства отметил, что в России в период пандемии удалось мобилизовать ресурсы промышленности.
Вести.Ru 10:44
Кино
Маковецкий отреагировал на критику сериала «Зулейха открывает глаза»
Газета.Ru вчера в 01:17
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" Однако судьям все же пришлось попрощаться с одним из артистов.
Вокруг ТВ 26 апреля в 15:53
Кино
Продолжение сериала «Диверсант» покажет Первый канал
Диверсанты отправляются на задание вдвоем.
ИА InterMedia 06:29
Политика
Российское посольство в Праге направило ноту в МИД Чехии
Обоим политикам предоставлена охрана. Тем временем в российском МИДе называют публикацию о возможном покушении ложью.
Эхо Москвы вчера в 19:03
Общество
За сутки коронавирус выявлен у 59 российских военных
Количество российских военнослужащих с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки увеличилось с 901 до 960, сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны.
RT на русском 13:32
Здоровье
Ростовские предприятия могут закрыть за нарушения санитарных норм
Ростов-на-Дону, 28 апреля 2020, 20:44 — REGNUM В Ростовской области предприятия, на территории которых не соблюдаются санитарные нормы, могут быть закрыты.
REGNUM 13:44
Футбол
В ФИФА заявили, что разочарованы прекращением дела против Беккенбауэра
Международная федерация футбола (ФИФА) разочарована тем, что дело против Франца Беккенбауэра об отмывании денег и незаконном обогащении в период его пребывания на посту главы заявочного комитета чемпионата мира по футболу 2006 года в Германии закрыто.
ТАСС Спорт 14:54
Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК вчера в 08:52
Авто
В Европу возвращаются легендарные мотоциклы «Ява»
Напомним, что легендарная марка мотоциклов Jawa из бывшей Чехословакии с 2017 года принадлежит индийской промышленной компании Mahindra & Mahindra.
Тарантас Ньюс 09:32
Наука
Под Оренбургом нашли древнейшего малощетинкового червя
Сотрудники Палеонтологического института РАН имени Борисяка, Биологического факультета МГУ и Эстонского университета естественных наук во главе с Дмитрием Щербаковым (Dmitry E. Shcherbakov) обнаружили, вероятно, наиболее древнего пояскового кольчатого червя в местонахождении Петропавловка Оренбургской области, которое открыли в 2018 году.
N+1 11:55
Политика
Путин объявил о новом продлении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин объявил о новом продлении введенных ранее в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 «нерабочих дней».
РБК 10:47
Экономика
Обанкротилась нефтяная компания Diamond Offshore
Из-за падения цен на нефть обанкротилась очередная энергетическая компания – Diamond Offshore из США.
Rusbankrot.ru 08:39
Политика
Путин подписал указ о продлении ограничений по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ограничительных мер, направленных на борьбу с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 12:31
Политика
Россия призвала стороны конфликта в Ливии прекратить боевые действия
В минувший четверг Хафтар призвал граждан страны отвергнуть достигнутое в 2015 году в Схирате политическое соглашение, результатом которого стало формирование ПНС.
РИА Новости 13:31
Футбол
Чемпионат Франции по футболу не будет доигран
Чемпионат Франции по футболу будет досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 10:42
Общество
В Тульской области введут цифровые пропуска для въезда в регион
В Тульской области с 30 апреля вводится режим цифровых пропусков, сообщается на сайте правительства региона.
РБК 11:46