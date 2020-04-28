с чего всё началось

БЕРЛИН, 28 апреля. / ТАСС/. Санкции в такой исключительной ситуации, как эпидемия коронавируса, неприятны, поэтому Германия продолжает работать над преодолением политических проблем, которые стали причиной введения ограничительных мер в отношении России.

Меркель заявила, что санкции против России во время пандемии неприятны

Политика Путин напомнил о примере Спарты из-за ситуации с коронавирусом Президент РФ Владимир Путин, говоря о защите россиян от коронавирусной инфекции, отметил, что в Спарте бросали слабых и больных в пропасть, но в итоге она утратила государственность, подчеркнув, что эта история поучительна в контексте борьбы с распространением болезни. 1K

Кино Названы самые прибыльные фильмы 2019 года Самым прибыльным фильмом 2019 года стала картина «Мстители: Финал», которая принесла своим создателям $890 млн, сообщает издание Deadline. 19

Общество Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия. 1,3K

Киберспорт DICE заканчивает поддержку Star Wars: Battlefront II — «игра завершена» DICE вслед за объявлением об окончании поддержки Battlefield V рассказала, что развитие Star Wars: Battlefront II также подходит к своему концу — завтра выйдет последнее контентное обновление.

Общество Названо число безработных в России Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков назвал число безработных в России в интервью на телеканале «Россия 24». 29

Путешествия Отели Турции откажутся от «шведского стола» В условиях пандемии коронавируса COVID-19 турецкие отели откроются с определенными ограничениями, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя. 376

Общество Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве Действие режима самоизоляции в Москве, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, должно быть продлено, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным. 309

Общество За сутки коронавирус выявлен у 59 российских военных Количество российских военнослужащих с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки увеличилось с 901 до 960, сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны.

Здоровье Ростовские предприятия могут закрыть за нарушения санитарных норм Ростов-на-Дону, 28 апреля 2020, 20:44 — REGNUM В Ростовской области предприятия, на территории которых не соблюдаются санитарные нормы, могут быть закрыты.

Футбол В ФИФА заявили, что разочарованы прекращением дела против Беккенбауэра Международная федерация футбола (ФИФА) разочарована тем, что дело против Франца Беккенбауэра об отмывании денег и незаконном обогащении в период его пребывания на посту главы заявочного комитета чемпионата мира по футболу 2006 года в Германии закрыто.

Общество Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%. 408

Авто В Европу возвращаются легендарные мотоциклы «Ява» Напомним, что легендарная марка мотоциклов Jawa из бывшей Чехословакии с 2017 года принадлежит индийской промышленной компании Mahindra & Mahindra. 16

Наука Под Оренбургом нашли древнейшего малощетинкового червя Сотрудники Палеонтологического института РАН имени Борисяка, Биологического факультета МГУ и Эстонского университета естественных наук во главе с Дмитрием Щербаковым (Dmitry E. Shcherbakov) обнаружили, вероятно, наиболее древнего пояскового кольчатого червя в местонахождении Петропавловка Оренбургской области, которое открыли в 2018 году. 2

Политика Путин объявил о новом продлении нерабочих дней Президент России Владимир Путин объявил о новом продлении введенных ранее в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 «нерабочих дней».

Экономика Обанкротилась нефтяная компания Diamond Offshore Из-за падения цен на нефть обанкротилась очередная энергетическая компания – Diamond Offshore из США. 3