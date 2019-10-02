Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что подписания «формулы Штайнмайера» недостаточно, чтобы снять с России введенные ранее санкции. Об этом она рассказала во время совместной пресс-конференции с премьером Нидерландов Марком Рютте.

Меркель заявила, что санкции с России снимать пока рано

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