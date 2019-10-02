Политика

Суть событийСуть событийМеркель заявила, что санкции с России снимать пока рано

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что подписания «формулы Штайнмайера» недостаточно, чтобы снять с России введенные ранее санкции. Об этом она рассказала во время совместной пресс-конференции с премьером Нидерландов Марком Рютте.
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Меркель после подписания «формулы Штайнмайера» заявила, что рано говорить о снятий санкций против РФ

Комсомольская правда11:33

Меркель потребовала дальнейших шагов для снятия санкций с России

РБК11:02

Меркель заявила, что санкции с России снимать рано

РИА Новости10:19

Меркель: говорить о снятии санкций с России рано

Московский Комсомолец10:50

Меркель оценила возможность снятия санкций с России

RT на русском10:29

Меркель заявила, что санкции с России снимать рано

Газета.Ru10:29

Меркель сочла преждевременным снятие санкций с РФ после подписания «формулы Штайнмайера»

Известия11:01
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 20:20, Вашингтон
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Президент России Владимир Путин уволит пять генералов, занимающих высшие должности в силовых органах, и двух региональных прокуроров.
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Владелец построенных для НОВАТЭКа танкеров попал под санкции США

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РБК 30 сентября в 14:18
Политика

ФБР запустило в Facebook рекламу на русском для «вербовки шпионов»

ФБР размещало в Facebook сообщения на русском языке с предложением помогать американским спецслужбам.
РБК 16:14
Интернет

Windows для Android, iOS и Mac стала доступна в облаке Microsoft

Microsoft объявила о доступности по всему миру нового публичного облачного сервиса, ранее бывшего в ограниченном тестировании — Windows Virtual Desktop.
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Стоит отметить, что прототип Venom F5 был представлен еще в 2017 году.
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Новак не исключил строительства «Северного потока-2» в обход Дании

«Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения — просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован», — заявил Новак.
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В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны

В США разбился американский бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость»).
Lenta.ru 11:02
Политика

Трамп заявил о намерении «поладить» с Россией

Американский лидер Дональд Трамп заявил о намерениях Вашингтона поладить с Москвой.
iReactor 18:00
Политика

Куратор санкционной политики США подала в отставку

Заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Сигал Манделкер уходит в отставку, пишут западные СМИ.
Взгляд.ру 12:53
Экономика

Экономика Германии получила негативный прогноз

Ведущие экономические институты ФРГ скорректировали в сторону понижения свои прогнозы роста ВВП Германии.
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В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать им условия

Лидеры самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин, комментируя согласование в Минске формулы Штайнмайера, призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать им условия и согласовывать с ЛНР и ДНР закон об особом статусе Донбасса.
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"Назначить Гоцанюка Юрия Михайловича на государственную должность Республики Крым - председателя Совета министров Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым со 2 октября 2019 года", - говорится в документы.
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Политика

Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой

Глава МИД России Сергей Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений.
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Чиновники пострадавших от паводка районов получат премии на 336 млн

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От Антарктиды откололся айсберг в 315 миллиардов тонн

В Антарктиде от шельфового ледника Эймери откололся огромный айсберг весом в 315 млрд тонн.
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Ивлеева рассказала Урганту о своей свадьбе с Элджеем

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Примадонна российской эстрады Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану после того, он снова попросил прощения у зрителей Самары за скандальный концерт.
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Скончался знаменитый чешский певец Карел Готт

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Самой популярной песней в России стал украинский хит «Плакала»

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Сиквел «Полицейского с Рублевки» показал первые кадры

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