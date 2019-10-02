Политика
Суть событийМеркель заявила, что санкции с России снимать пока рано
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что подписания «формулы Штайнмайера» недостаточно, чтобы снять с России введенные ранее санкции. Об этом она рассказала во время совместной пресс-конференции с премьером Нидерландов Марком Рютте.
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Меркель после подписания «формулы Штайнмайера» заявила, что рано говорить о снятий санкций против РФ
Комсомольская правда11:33
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 20:20, Вашингтон
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Владелец построенных для НОВАТЭКа танкеров попал под санкции США
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Стоит отметить, что прототип Venom F5 был представлен еще в 2017 году.
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«Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения — просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован», — заявил Новак.
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В США разбился американский бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость»).
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Трамп заявил о намерении «поладить» с Россией
Американский лидер Дональд Трамп заявил о намерениях Вашингтона поладить с Москвой.
iReactor 18:00
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Куратор санкционной политики США подала в отставку
Заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Сигал Манделкер уходит в отставку, пишут западные СМИ.
Взгляд.ру 12:53
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Лидеры самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин, комментируя согласование в Минске формулы Штайнмайера, призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать им условия и согласовывать с ЛНР и ДНР закон об особом статусе Донбасса.
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Аксёнов официально назначил Гоцанюка премьер-министром Крыма
"Назначить Гоцанюка Юрия Михайловича на государственную должность Республики Крым - председателя Совета министров Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым со 2 октября 2019 года", - говорится в документы.
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Скончался знаменитый чешский певец Карел Готт
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