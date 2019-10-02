Политика

РИА НовостиРИА НовостиМеркель заявила, что санкции с России снимать рано

В украинском урегулировании предстоит еще много шагов, говорить о снятии санкций с России рано, заявила в среду на пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя итоги встречи контактной группы в Минске.
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Меркель потребовала дальнейших шагов для снятия санкций с России

РБК11:02

Меркель сочла преждевременным снятие санкций с РФ после подписания «формулы Штайнмайера»

Известия11:01

Меркель: говорить о снятии санкций с России рано

Московский Комсомолец10:50

Меркель оценила возможность снятия санкций с России

RT на русском10:29

Меркель высказалась о санкциях против России

РЕН ТВ10:29

Меркель заявила, что санкции с России снимать рано

Газета.Ru10:29

Меркель заявила, что санкции с России снимать рано

РИА Новости10:19
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В среду, 2 октября, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представит Евросоюзу новый план по выходу из ЕС.
РБК 08:58
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Сборная России по волейболу обыграла Канаду на Кубке мира

На проходящем в Японии Кубке мира мужская волейбольная сборная России обыграла команду Канады. Встреча завершилась со счётом 3:2, пишет RT.
Парламентская газета 10:59
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Скворцова назвала срок перехода на новую систему оплаты труда медработников

Переход России на новую систему оплаты труда медработников потребует не менее двух лет, заявила в среду министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании у президента.
РИА Новости 12:08
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Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение

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Гипотеза «квантовой пены» объяснила загадку космической энергии

Традиционная теория говорит, что пространство-время должно быть наполнено огромным количеством энергии - примерно на 10 в 120 степени больше, чем обнаружили ученые.
Хайтек+ 09:37
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Украина возобновила закупки российской электроэнергии

В последний раз коммерческий импорт электроэнергии из России на Украину осуществлялся в 2015 году по контракту, который был заключен между Государственным предприятием внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» и Открытым акционерным обществом «Интер РАО», для дальнейшей ее передачи в Крым.
Lenta.ru 11:12
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RT на русском 30 сентября в 09:51
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NASA отправит имена всех желающих землян на Марс

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) согласилось отправить имена всех желающих на Марс.
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Политика

Путин пошутил о вмешательстве в выборы в США

На большой пресс-конференции Владимира Путина, состоявшейся в декабре 2016 года, глава государства развеселил журналистов своим ответом на вопрос корреспондента американского издания The Wall Street Journal о возможности досрочных выборов президента в 2017 году.
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В Перми из-за низких зарплат увольняются все неонатологи роддома

Неонатологи роддома пермской городской больницы № 6 заявили о том, что собираются уволиться всем отделением из-за низких зарплат.
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Политика

Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

РИА Новости вчера в 06:18
Происшествия

Замглавы «Аэрофлота» арестован по делу о хищении 250 млн рублей

Басманный суд Москвы арестовал заместителя гендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова по делу о хищении 250 миллионов рублей.
ФАН 12:28
Происшествия

Под Саратовом задержаны избившие до смерти мужчину полицейские

Известия 05:26
Политика

Реформы избирательного законодательства не предвидится — Памфилова

Памфилова подчеркнула, что всё избирательное законодательство в России должно логично проистекать от того политического вектора, который сейчас в стране существует.
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Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова сдал ДНК-тест, чтобы найти настоящего отца

На шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» обратился житель Саратова Сергей Строкин, который уверен, что Бари Алибасов-младший является его сыном.
StarHit.ru вчера в 12:00
Армия и оружие

Под Волгоградом артиллеристы расстреляли две сотни снарядов

Во время учений артиллеристы израсходовали более 200 снарядов, свыше 100 различных мин и гранат, а также порядка пяти тысяч боеприпасов для стрелкового оружия разного калибра.
РИАЦ вчера в 08:19
Общество

Ресторан «Армения» отсудил почти 250 тыс. руб. у оппозиционеров

РБК 06:14
Театры

Волчек попросила труппу «Современника» найти ей помощника

ТАСС вчера в 10:11
Авто

Renault представил Logan на природном газе

Компания Renault Россия представила прототип седана Logan с газобаллонной установкой в рамках Петербургского международного газового форума.
Движок 09:33
Энергетика

Путин заявил об отсутствии оснований для резких колебаний цен на нефть

Цены на нефть вернулись на прежний уровень после скачка, вызванного атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии, так как в настоящее время нет фундаментальных оснований для резких колебаний цен, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 07:53
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Танк Leopard 2 не смог преодолеть преграду на учениях в Швеции

На кадрах видно, как состоящий на вооружении скандинавской страны танк Leopard 2 не может преодолеть холм.
Дни24 вчера в 06:12
Авто

В США выставили на продажу отечественный грузовик ГАЗ-66 1983 года

Аукционный дом Bring a Trailer разместил объявление о продаже грузовика ГАЗ-66 1983 года выпуска.
Тарантас Ньюс вчера в 08:35
Политика

Путин проведет заседание Госсовета по вопросам здравоохранения

Президент России Владимир Путин назначил заседание Государственного совета, посвященное здравоохранению, на конец октября.
Lenta.ru 12:16
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В стиральных машинах нашли опасные бактерии, устойчивые к антибиотикам

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Космос

Минобороны подало иск к РКК «Энергия» на 5 млрд рублей

Иск поступил в суд 27 сентября, к производству он пока не принят, основания исковых требований в материалах суда на данный момент не приводятся, передает РИА «Новости».
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«Газпром» назвал альтернативный маршрут «Северного потока —2»

Запасные маршруты газопровода «Северный поток — 2» предполагают его строительство вне экономических зон Дании — в нейтральных водах, но вблизи датской территории.
BFM.ru 03:45
Происшествия

СПЧ потребовал прекратить уголовное дело против журналистки из Пскова

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России обратился с заявлением в поддержку местной журналистки Светланы Прокопьевой, подозреваемой по уголовному делу об оправдании терроризма, к прокурору Псковской области Сергею Белову.
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Шоу-бизнес

Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету

Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета вчера в 23:32
Шоу-бизнес

ГИБДД начала проверку в отношении Боярского

Петербургские автоинспекторы инициировали проверку по факту появления в Сети снимка, на котором человек, похожий на Михаила Боярского, припарковал Мерседес на встречной и выделенной для пассажирского транспорта полосе, сообщает Interfax.
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Итальянская журналистка ответила на призывы болельщиков показать грудь

Болельщики футбольного клуба «Наполи» не оставили без внимания красоту итальянской журналистки Дилетты Леотты.
МИР 24 06:19
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