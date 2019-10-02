Политика
РИА НовостиМеркель заявила, что санкции с России снимать рано
В украинском урегулировании предстоит еще много шагов, говорить о снятии санкций с России рано, заявила в среду на пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя итоги встречи контактной группы в Минске.
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Политика
Борис Джонсон сообщил о новом плане по Brexit
В среду, 2 октября, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представит Евросоюзу новый план по выходу из ЕС.
РБК 08:58
Волейбол
Сборная России по волейболу обыграла Канаду на Кубке мира
На проходящем в Японии Кубке мира мужская волейбольная сборная России обыграла команду Канады. Встреча завершилась со счётом 3:2, пишет RT.
Парламентская газета 10:59
Экономика
Скворцова назвала срок перехода на новую систему оплаты труда медработников
Переход России на новую систему оплаты труда медработников потребует не менее двух лет, заявила в среду министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании у президента.
РИА Новости 12:08
Наука
Гипотеза «квантовой пены» объяснила загадку космической энергии
Традиционная теория говорит, что пространство-время должно быть наполнено огромным количеством энергии - примерно на 10 в 120 степени больше, чем обнаружили ученые.
Хайтек+ 09:37
Политика
Украина возобновила закупки российской электроэнергии
В последний раз коммерческий импорт электроэнергии из России на Украину осуществлялся в 2015 году по контракту, который был заключен между Государственным предприятием внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» и Открытым акционерным обществом «Интер РАО», для дальнейшей ее передачи в Крым.
Lenta.ru 11:12
Общество
Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса
RT на русском 30 сентября в 09:51
Космос
NASA отправит имена всех желающих землян на Марс
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) согласилось отправить имена всех желающих на Марс.
Комсомольская правда 30 сентября в 05:26
Политика
Путин пошутил о вмешательстве в выборы в США
На большой пресс-конференции Владимира Путина, состоявшейся в декабре 2016 года, глава государства развеселил журналистов своим ответом на вопрос корреспондента американского издания The Wall Street Journal о возможности досрочных выборов президента в 2017 году.
Труд 09:34
Здоровье
В Перми из-за низких зарплат увольняются все неонатологи роддома
Неонатологи роддома пермской городской больницы № 6 заявили о том, что собираются уволиться всем отделением из-за низких зарплат.
Росбалт 09:36
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18
Происшествия
Замглавы «Аэрофлота» арестован по делу о хищении 250 млн рублей
Басманный суд Москвы арестовал заместителя гендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова по делу о хищении 250 миллионов рублей.
ФАН 12:28
Политика
Реформы избирательного законодательства не предвидится — Памфилова
Памфилова подчеркнула, что всё избирательное законодательство в России должно логично проистекать от того политического вектора, который сейчас в стране существует.
REGNUM 09:51
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова сдал ДНК-тест, чтобы найти настоящего отца
На шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» обратился житель Саратова Сергей Строкин, который уверен, что Бари Алибасов-младший является его сыном.
StarHit.ru вчера в 12:00
Армия и оружие
Под Волгоградом артиллеристы расстреляли две сотни снарядов
Во время учений артиллеристы израсходовали более 200 снарядов, свыше 100 различных мин и гранат, а также порядка пяти тысяч боеприпасов для стрелкового оружия разного калибра.
РИАЦ вчера в 08:19
Театры
Волчек попросила труппу «Современника» найти ей помощника
ТАСС вчера в 10:11
Авто
Renault представил Logan на природном газе
Компания Renault Россия представила прототип седана Logan с газобаллонной установкой в рамках Петербургского международного газового форума.
Движок 09:33
Энергетика
Путин заявил об отсутствии оснований для резких колебаний цен на нефть
Цены на нефть вернулись на прежний уровень после скачка, вызванного атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии, так как в настоящее время нет фундаментальных оснований для резких колебаний цен, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 07:53
Армия и оружие
Танк Leopard 2 не смог преодолеть преграду на учениях в Швеции
На кадрах видно, как состоящий на вооружении скандинавской страны танк Leopard 2 не может преодолеть холм.
Дни24 вчера в 06:12
Авто
В США выставили на продажу отечественный грузовик ГАЗ-66 1983 года
Аукционный дом Bring a Trailer разместил объявление о продаже грузовика ГАЗ-66 1983 года выпуска.
Тарантас Ньюс вчера в 08:35
Политика
Путин проведет заседание Госсовета по вопросам здравоохранения
Президент России Владимир Путин назначил заседание Государственного совета, посвященное здравоохранению, на конец октября.
Lenta.ru 12:16
Общество
В стиральных машинах нашли опасные бактерии, устойчивые к антибиотикам
МИР 24 30 сентября в 06:50
Космос
Минобороны подало иск к РКК «Энергия» на 5 млрд рублей
Иск поступил в суд 27 сентября, к производству он пока не принят, основания исковых требований в материалах суда на данный момент не приводятся, передает РИА «Новости».
Взгляд.ру вчера в 01:55
Энергетика
«Газпром» назвал альтернативный маршрут «Северного потока —2»
Запасные маршруты газопровода «Северный поток — 2» предполагают его строительство вне экономических зон Дании — в нейтральных водах, но вблизи датской территории.
BFM.ru 03:45
Происшествия
СПЧ потребовал прекратить уголовное дело против журналистки из Пскова
Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России обратился с заявлением в поддержку местной журналистки Светланы Прокопьевой, подозреваемой по уголовному делу об оправдании терроризма, к прокурору Псковской области Сергею Белову.
РБК 08:18
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета вчера в 23:32
Шоу-бизнес
ГИБДД начала проверку в отношении Боярского
Петербургские автоинспекторы инициировали проверку по факту появления в Сети снимка, на котором человек, похожий на Михаила Боярского, припарковал Мерседес на встречной и выделенной для пассажирского транспорта полосе, сообщает Interfax.
Рамблер 02:43
Футбол
Итальянская журналистка ответила на призывы болельщиков показать грудь
Болельщики футбольного клуба «Наполи» не оставили без внимания красоту итальянской журналистки Дилетты Леотты.
МИР 24 06:19