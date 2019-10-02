В украинском урегулировании предстоит еще много шагов, говорить о снятии санкций с России рано, заявила в среду на пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя итоги встречи контактной группы в Минске.

Меркель заявила, что санкции с России снимать рано

Политика Борис Джонсон сообщил о новом плане по Brexit В среду, 2 октября, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представит Евросоюзу новый план по выходу из ЕС.

Волейбол Сборная России по волейболу обыграла Канаду на Кубке мира На проходящем в Японии Кубке мира мужская волейбольная сборная России обыграла команду Канады. Встреча завершилась со счётом 3:2, пишет RT.

Экономика Скворцова назвала срок перехода на новую систему оплаты труда медработников Переход России на новую систему оплаты труда медработников потребует не менее двух лет, заявила в среду министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании у президента.

Наука Гипотеза «квантовой пены» объяснила загадку космической энергии Традиционная теория говорит, что пространство-время должно быть наполнено огромным количеством энергии - примерно на 10 в 120 степени больше, чем обнаружили ученые.

Политика Украина возобновила закупки российской электроэнергии В последний раз коммерческий импорт электроэнергии из России на Украину осуществлялся в 2015 году по контракту, который был заключен между Государственным предприятием внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» и Открытым акционерным обществом «Интер РАО», для дальнейшей ее передачи в Крым.

Космос NASA отправит имена всех желающих землян на Марс Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) согласилось отправить имена всех желающих на Марс.

Политика Путин пошутил о вмешательстве в выборы в США На большой пресс-конференции Владимира Путина, состоявшейся в декабре 2016 года, глава государства развеселил журналистов своим ответом на вопрос корреспондента американского издания The Wall Street Journal о возможности досрочных выборов президента в 2017 году.

Здоровье В Перми из-за низких зарплат увольняются все неонатологи роддома Неонатологи роддома пермской городской больницы № 6 заявили о том, что собираются уволиться всем отделением из-за низких зарплат.

Происшествия Замглавы «Аэрофлота» арестован по делу о хищении 250 млн рублей Басманный суд Москвы арестовал заместителя гендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова по делу о хищении 250 миллионов рублей.

Политика Реформы избирательного законодательства не предвидится — Памфилова Памфилова подчеркнула, что всё избирательное законодательство в России должно логично проистекать от того политического вектора, который сейчас в стране существует.

Шоу-бизнес Сын Бари Алибасова сдал ДНК-тест, чтобы найти настоящего отца На шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» обратился житель Саратова Сергей Строкин, который уверен, что Бари Алибасов-младший является его сыном.

Армия и оружие Под Волгоградом артиллеристы расстреляли две сотни снарядов Во время учений артиллеристы израсходовали более 200 снарядов, свыше 100 различных мин и гранат, а также порядка пяти тысяч боеприпасов для стрелкового оружия разного калибра.

Авто Renault представил Logan на природном газе Компания Renault Россия представила прототип седана Logan с газобаллонной установкой в рамках Петербургского международного газового форума.

Энергетика Путин заявил об отсутствии оснований для резких колебаний цен на нефть Цены на нефть вернулись на прежний уровень после скачка, вызванного атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии, так как в настоящее время нет фундаментальных оснований для резких колебаний цен, заявил президент России Владимир Путин.

Армия и оружие Танк Leopard 2 не смог преодолеть преграду на учениях в Швеции На кадрах видно, как состоящий на вооружении скандинавской страны танк Leopard 2 не может преодолеть холм.

Авто В США выставили на продажу отечественный грузовик ГАЗ-66 1983 года Аукционный дом Bring a Trailer разместил объявление о продаже грузовика ГАЗ-66 1983 года выпуска.

Политика Путин проведет заседание Госсовета по вопросам здравоохранения Президент России Владимир Путин назначил заседание Государственного совета, посвященное здравоохранению, на конец октября.

Космос Минобороны подало иск к РКК «Энергия» на 5 млрд рублей Иск поступил в суд 27 сентября, к производству он пока не принят, основания исковых требований в материалах суда на данный момент не приводятся, передает РИА «Новости».

Энергетика «Газпром» назвал альтернативный маршрут «Северного потока —2» Запасные маршруты газопровода «Северный поток — 2» предполагают его строительство вне экономических зон Дании — в нейтральных водах, но вблизи датской территории.

Происшествия СПЧ потребовал прекратить уголовное дело против журналистки из Пскова Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России обратился с заявлением в поддержку местной журналистки Светланы Прокопьевой, подозреваемой по уголовному делу об оправдании терроризма, к прокурору Псковской области Сергею Белову.

Шоу-бизнес Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.

Шоу-бизнес ГИБДД начала проверку в отношении Боярского Петербургские автоинспекторы инициировали проверку по факту появления в Сети снимка, на котором человек, похожий на Михаила Боярского, припарковал Мерседес на встречной и выделенной для пассажирского транспорта полосе, сообщает Interfax.