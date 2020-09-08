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Газета.Ru
Газета.Ru

Меркель заявила, что вердикт по «Северному потоку — 2» будет общеевропейским

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что конечное решение по "Северному потоку - 2" в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального не принято, но оно будет носить общеевропейский, а не германский характер, передает РИА "Новости".В источнике
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Меркель: решение по «Северному потоку-2» будет не немецки, а европейским

Комсомольская правда09:03
Известия

Меркель анонсировала «внутриевропейское» решение по «Северному потоку – 2»

Известия08:43
Газета.Ru

Меркель заявила, что вердикт по «Северному потоку — 2» будет общеевропейским

Газета.Ru08:50
Lenta.ru

Меркель описала ситуацию с «Северным потоком-2» после инцидента с Навальным

Lenta.ru08:56
ТАСС

СМИ: Меркель пока не готова увязывать дело Навального с «Северным потоком - 2»

ТАСС08:28
Московский Комсомолец

Меркель: решение по «Северному потоку-2» будет европейским

Московский Комсомолец08:24
РИА Новости

СМИ: Меркель сообщила, когда Евросоюз отреагирует на ситуацию с Навальным

РИА Новости08:40

Путин поделился впечатлениями от вида ДВФУ на острове Русский

Размещение Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русском после саммита АТЭС-2012 было верным решением, на сегодняшний день вуз является одним из ведущих в стране, заявил президент России Владимир Путин в ходе общения по видеосвязи с победителями конкурса «Лидеры России».
Взгляд.ру08:22

В МВД Украины опровергли задержание белорусских оппозиционеров

Информация о задержании на Украине представителей координационного совета белорусской оппозиции Антона Родненкова и Ивана Кравцова является ложью, заявил замглавы украинского МВД Антон Геращенко 8 сентября на пресс-конференции.
ИА Красная Весна05:36
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Среди 10 миллионов звезд не нашли ни одного признака жизни

Ученые из Кертинского университета Международного центра радиоастрономических исследований (ICRAR) (Австралия) обследовали созвездие Велы (Паруса) и не уловили оттуда ни одного сигнала, который мог бы указывать на наличие разумной жизни.
МИР 2407:32

Россиян начали штрафовать на 15 тысяч рублей после поездок за границу

Асбестовский городской суд Свердловской области оштрафовал российскую туристку за нарушение порядка прохождения тестирования на COVID-19 и предоставления информации о результатах обследования, сообщил Роспотребнадзор.
РИА Новости08:17