Политика
RT на русскомМеркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
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Политика
Посла Британии задержали за участие в протестах в Тегеране
Посла Великобритании в Иране Роберта Макейра задержали на несколько часов по подозрению в организации акций протеста 11 января и участии в них, пишет иранское агентство Tasnim.
Общество
Из-за лесных пожаров в Австралии погибло более миллиарда животных
По данным исследования, проведенного университетом Сиднея, во время лесных пожаров в Австралии погибло более миллиарда животных, сообщает РИА Новости.
Политика
Путин и Меркель проводят встречу в Кремле
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин начали переговоры, которые проходят в Кремле.
Армия и оружие
Врать дорого. Зачем Тегеран признал уничтожение украинского «боинга»
Кажется, именно этот изменившийся мир заставил иранские власти признать теперь вину в уничтожении украинского «боинга».
Происшествия
Актриса и модель Ксения Пунтус выпала из окна в центре Москвы
Российская модель и актриса Ксения Пунтус была госпитализирована после того, как при пока не выясненных обстоятельствах выпала в Москве из окна третьего этажа.
Происшествия
СК возбудил дело против заведующей роддомом в Москве
Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела против заведующей московским роддомом №27 Марины Сармосян.
Происшествия
В Австралии акулы съели немецкого футболиста
Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
Здоровье
Оппозиция обвинила власти Грузии в срыве программы лечения гепатита
Представители оппозиции заявили, что в срыве программы лечения гепатита виноваты власти страны.
Общество
Во Франции заявили о готовности временно отозвать пенсионную реформу
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство страны готово пойти на уступки и временно исключить из проекта пенсионной реформы повышение с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Хищные птицы»
Премьера ленты назначена на 6 февраля 2020 года. В сети появился новый трейлер боевика "Хищные птицы", в основу которого легли комиксы DC.
Политика
Пушков счел Турчинова больным после его слов о сбитом в Иране Boeing
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что Россия должна вместе с Ираном нести ответственность за крушение Boeing 737-800 в Тегеране.
Наука
Растения манипулируют круглыми червями, используя их же феромоны
Ученые из Института Бойса Томпсона выяснили, что растения не просто воспринимают и имитируют «запах» нематод.
Шоу-бизнес
Молодая супруга Петросяна «постарается» родить мужу пятерых детей
Татьяна Брухунова, молодая помощница известного юмориста Евгения Петросяна, которую многие начали считать его новой женой, в шутку заявила, что постарается родить супругу пятерых детей.
Политика
Армия Хафтара объявила о прекращении огня в Ливии
Ливийская национальная армия, возглавляемая фельдмаршалом Халифой Хафтаром, объявила о прекращении огня после полуночи 12 января (01:00 мск).
Музыка
Количество прослушиваний песен на стриминговых сервисах в США в 2019 году превысило 1 триллион
Количество прослушиваний песен на стриминговых сервисах в США в 2019 году превысило 1 триллион Стриминговые сервисы продолжают оставаться основным драйвером роста музыкальной индустрии.
Происшествия
Генконсул РФ опроверг задержание Евгения Пригожина в ФРГ
Генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа опроверг сообщения о задержании российского бизнесмена Евгения Пригожина в Германии, сообщает «Интерфакс».
Футбол
Адвокат подтвердил интерес «Фейеноорда» к Кокорину
Наставник «Фейеноорда» Дик Адвокат подтвердил заинтересованность в форварде «Зенита» Александре Кокорине.
Происшествия
СК в Омске возбудил дело об издевательствах над четырехлетним ребенком
Следователи СК возбудили уголовное дело по статье об истязании ребенка, выясняется, как четырехлетний мальчик получил синяки и кровоподтеки, сообщил РИА Новости в субботу представитель СК России по региону.
Общество
На новогодние перелеты Бастрыкина из бюджета потратили ₽8 млн
Новогодние перелеты по Финляндии главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина на самолетах специального летного отряда «Россия» обошлись бюджету в восемь миллионов рублей, пишет «МБХ медиа» со ссылкой на источники в окружении главы СК.
Технологии
Tesla выплатит хакерам 1 миллион долларов за взлом своего авто
Специалисты, которые смогут произвести взлом авто компании, получат своеобразную премию в размере 1 миллиона долларов.
Политика
Трамп поддержал протестующих в Иране твитом на языке фарси
Президент США Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter поддержал протестующих в Иране на языке фарси.
Общество
Меган Маркл заключила контракт с Disney
Герцогиня Сассекская, супруга британского принца Гарри Меган Маркл, подписала контракт с компанией Disney, сообщает The Times.
Культура
ВГТРК закрыла программу «Сам себе режиссер» после 28 лет в эфире
Авто
При заправке некоторые водители допускают пять ошибок
Автомобилисты путают дизельный и бензиновый краны.
Шоу-бизнес
Внучка Боярского восхитила фанатов нарядом с глубоким декольте
Наследница знаменитого российского актёра театра и кино Михаила Боярского Екатерина предстала перед публикой в откровенном наряде.
Происшествия
На заводе под Белгородом взорвался газ
Шоу-бизнес
Александр Ревва в четвертый раз женился на своей жене
Российский шоумен Александр Ревва в четвертый раз оформил отношения с одной и той же женщиной – матерью его дочерей Анжеликой Реввой.
Футбол
«Малага» уволила тренера из-за скандального видео
Руководство "Малаги" приняло решение отправить в отставку Виктора Санчеса дель Амо с поста главного тренера.