Политика
RT на русскомМеркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
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Космос
Физик Кевин Грейзер: «Юпитер нельзя назвать щитом для Земли от космического мусора»
Физик Кевин Грейзер считает, что Юпитер нельзя назвать щитом для Земли от космического мусора, поскольку он способен перенаправлять проходящие мимо камни к внутренним каменистым планетам.
Общество
В Ираке убили оператора видеоагентства Ruptly
Политика
Путин выступил за бессрочный закон о статусе Донбасса
Президент России Владимир Путин заявил, что выступает за бессрочный закон об особом статусе Донбасса.
Происшествия
Притворявшуюся мальчиком британку приговорили за изнасилование девочек
В Лондоне 21-летнюю Джемму Уоттс, которая притворялась юношей и совращала девочек-подростков, приговорили к 8 годам лишения свободы.
Общество
В России начнут выдавать аттестаты с новыми оценками
Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании, сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете".
Политика
На Украине призвали наказать за сбитый Ираном «Боинг» Россию
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране «Боинг 737-800».
Армия и оружие
В США назвали российский Су-57 небоеспособным
Издание The National Interest заявило, что российский истребитель пятого поколения Су-57 не является полностью боеспособным и сможет действовать в полномасштабной войне с высокотехнологичным противником, в том числе с США, которые обладают F-22 Raptor и F-35 Lightning II.
Общество
Меган Маркл заключила контракт с Disney на озвучку персонажей
Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл заключила контракт с Disney, сообщает The Times.
Происшествия
В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса
В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления.
Технологии
Представлены переключатели Cherry Viola для механической клавиатуры
Предположительно, переключатели Cherry Viola будут использоваться в новых клавиатурах стоимостью менее $100.
Экономика
Продажи одежды и обуви в России сократились впервые с 2015 года
Продажи одежды, обуви и аксессуаров сократились в России впервые с 2015 года.
Общество
Оппозиционер в Татарстане арестован после видео «о суде над Путиным»
Суд Набережных Челнов в Республике Татарстан арестовал до 29 февраля оппозиционера Карима Ямадаева по делу о призывах к терроризму, сообщает «Интерфакс».
Политика
Зеленский обратится к украинцам после разговора с президентом Ирана
Президент Украины Владимир Зеленский обратится к народу страны в связи с признанием вины Ирана в крушении украинского самолета в аэропорту Тегерана, сообщает на странице офиса главы государства в Facebook.
Политика
Путин прокомментировал сообщения о российских наемниках в Ливии
Президент России Владимир Путин, комментируя сообщения о российских наемниках в Ливии, заявил, что если там и есть российские граждане, они не представляют интересы России и денег от нее не получают.
Общество
Текущую вверх по горному склону воду сняли на видео
В сети появилось видео, на котором запечатлен поток морской воды, текущий вверх по горному склону.
Футбол
«Ливерпуль» выиграет у «Тоттенхэма» в матче 22-го тура АПЛ 11 января
Матч 22-го тура АПЛ «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» пройдет 11-го января на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.
Хоккей
Сборная Востока победила команду Запада в Кубке вызова МХЛ
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Общество
Министр культуры сменил умершего после 50 лет правления султана Омана
Министр культуры 65-летний Хайсам бен Тарек Аль Саид был назначен на пост главы Омана после смерти султана Кабуса бен Саида Аль Саида, скончавшегося в пятницу, 10 января, в возрасте 79 лет.
Футбол
Гол Ибрагимовича помог «Милану» победить «Кальяри» в матче Серии А
Здоровье
Якутия заказала дополнительно 40 тысяч вакцин против кори
Власти Якутии для вакцинации населения против кори дополнительно заказали 40 тысяч инъекций.
Армия и оружие
Украинский военный, перешедший на сторону ДНР, обратился к Зеленскому
Виталий Кулагин перешёл на сторону ДНР в конце декабря.
Политика
Появилось видео вероятного запуска поразившей Boeing в Иране ракеты
В Сети появилась новая видеозапись, на которой виден предполагаемый запуск иранской ракеты, которая поразила самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» вскоре после взлета из аэропорта Тегерана.
Культура
Программу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет эфира
Государственная телекомпания ВГТРК сняла с эфира программу «Сам себе режиссер», выходившую с января 1992 года.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова перестала скрывать лицо сына от Тимати
Анастасия Решетова решила больше не скрывать лицо своего сына Ратмира, рожденного в браке с рэпером Тимати.
Космос
В NASA подготовили первых астронавтов для лунного проекта «Артемида»
Присутствовавший на церемонии глава NASA Джим Брайденстайн отметил, что этот выпуск астронавтов стал первым в рамках американской программы по освоению Луны «Артемида».