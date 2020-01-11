Политика

RT на русскомRT на русскомМеркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
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