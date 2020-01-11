Политика
RT на русскомМеркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
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Общество
Названа цена рождественского кардигана Владимира Путина
Технологии
Какие тренды обозначила выставка потребительских технологий CES-2020 в Лас-Вегасе
Какие тренды обозначила выставка потребительских технологий CES-2020 в Лас-Вегасе 10 января в Лас-Вегасе завершилась выставка потребительской электроники CES-2020, на которой технологические новинки представили как крупные компании, так и малоизвестные стартапы.
Общество
Горбачев призвал отменить длинные выходные в России
Бывший президент СССР Михаил Горбачев выступил за отмену длинных новогодних и майских выходных в России.
Экономика
Российские банки отказываются от POS-кредитования
Крупные российские банки отказываются от выдачи кредитов в магазинах – так называемых POS-займов (POS — Point Of Sale).
Политика
Турчинов предложил наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов счел необходимым привлечь Россию к ответственности за сбитый в Иране пассажирский самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины».
Общество
Меган Маркл подписала контракт с Disney
Герцогиня Сассекская Меган Маркл подписала контракт с киностудией Disney.
Общество
Певицу Maruv ограбили в центре Киева
Украинскую певицу Анну Корсун (Maruv) ограбили 11 января в центре Киева. Об этом артистка рассказала в Instagram.
Общество
Названа причина резкого потепления в России на фоне остальных стран
В России теплеет примерно в 2,5 раза быстрее, чем в среднем этот процесс идет на Земле.
Шоу-бизнес
Александр Ревва в четвертый раз женился на своей жене
Российский шоумен Александр Ревва в четвертый раз оформил отношения с одной и той же женщиной – матерью его дочерей Анжеликой Реввой.
Кино
Во втором сезоне «Ведьмака» появятся представители ЛГБТ
Премьера сериала "Ведьмак" состоялась 20 декабря 2019 года на Netflix. Точная дата релиза второго сезона не раскрывается.
Авто
Небольшой кроссовер Hyundai Venue 2020 получил ценник
Небольшой кроссовер представлен в трех комплектациях — SE, SEL и Denim. Начальный ценник — 19250 долларов (1 174586 рублей).
Кино
Вышел второй трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби
Кинокомпания Warner Bros. представила второй трейлер фильма «Хищные птицы» с Марго Робби в главной роли.
Шоу-бизнес
«Когда лень бриться»: Вера Брежнева удивила поклонников густыми усами
Знаменитость, которая недавно отправилась в отпуск, распустила волосы. При этом над ее верхней губой имеется густая растительность.
Происшествия
Два землетрясения произошло в Кузбассе
Единоборства
СМИ назвали гонорар Макгрегора за бой с Серроне
Футбол
«Барселона» из-за Пике пересмотрит контракты всех футболистов клуба
Напомним, что Пике является владельцем клуба "Андорра", а также организатором теннисного Кубка Дэвиса.
Теннис
Андрей Рублев выиграл турнир ATP в Дохе
Политика
Путин прокомментировал сообщения о наемниках в Ливии
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы на пресс-конференции по завершению переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель, подчеркнул, что в Ливии нет российских граждан, которые получают деньги от России.
Политика
Ирак задумался о покупке российских С-400
Ирак задумался о покупке российских зенитных комплексов С-400 «Триумф». Об этом пишет The Wall Street Journal.
Кино
HBO хочет снять сериал по мотивам фильма «Паразиты»
Политика
Роухани извинился перед Украиной за сбитый самолет
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позвонивший ему президент Ирана Хасан Роухани извинился за нечаянно сбитый самолет Boeing «Международных авиалиний Украины», говорится на сайте украинского президента.
Общество
В России хотят ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ
Штрафы для ресурсоснабжающих организаций, которые завышают стоимость жилищно-коммунальных услуг, предлагают ввести в правительстве России, пишут 10 января «Известия».
Происшествия
В Австралии акулы съели немецкого футболиста
Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
Музыка
Селена Гомес выпустила новый альбом
Американская певица и актриса Селена Гомес выпустила новый альбом Rare, о чем сообщила в инстаграме.
Политика
Британского посла задержали на акции протеста в Иране
Власти Ирана задержали посла Великобритании, оказавшегося среди протестующих на митинге в столице страны Тегеране.
Экономика
Минфин не поддержал налоговую реконструкцию при наказании фирм-уклонистов
Кроме ст. 54.1 НК существуют другие нормы законодательства, разъяснения Высшего арбитражного, Конституционного и Верховного судов, которые в совокупности обязывают налоговые органы проводить реконструкцию, говорит и руководитель налоговой практики BMS Law Firm Денис Зайцев.
Происшествия
Раскрыта личность издевавшегося над рядовым Шамсутдиновым сослуживца
Здоровье
Врачи рассказали, как вовремя распознать рак желудка
Рак желудка, как и другие виды онкологии, дает о себе знать, как правило, на поздних стадиях.
Футбол