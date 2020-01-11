Технологии Какие тренды обозначила выставка потребительских технологий CES-2020 в Лас-Вегасе Какие тренды обозначила выставка потребительских технологий CES-2020 в Лас-Вегасе 10 января в Лас-Вегасе завершилась выставка потребительской электроники CES-2020, на которой технологические новинки представили как крупные компании, так и малоизвестные стартапы.

Общество Горбачев призвал отменить длинные выходные в России Бывший президент СССР Михаил Горбачев выступил за отмену длинных новогодних и майских выходных в России.

Экономика Российские банки отказываются от POS-кредитования Крупные российские банки отказываются от выдачи кредитов в магазинах – так называемых POS-займов (POS — Point Of Sale).

Политика Турчинов предложил наказать Россию за сбитый в Иране Boeing Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов счел необходимым привлечь Россию к ответственности за сбитый в Иране пассажирский самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

Общество Певицу Maruv ограбили в центре Киева Украинскую певицу Анну Корсун (Maruv) ограбили 11 января в центре Киева. Об этом артистка рассказала в Instagram.

Шоу-бизнес Александр Ревва в четвертый раз женился на своей жене Российский шоумен Александр Ревва в четвертый раз оформил отношения с одной и той же женщиной – матерью его дочерей Анжеликой Реввой.

Политика Путин прокомментировал сообщения о наемниках в Ливии Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы на пресс-конференции по завершению переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель, подчеркнул, что в Ливии нет российских граждан, которые получают деньги от России.

Политика Ирак задумался о покупке российских С-400 Ирак задумался о покупке российских зенитных комплексов С-400 «Триумф». Об этом пишет The Wall Street Journal.

Политика Роухани извинился перед Украиной за сбитый самолет Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позвонивший ему президент Ирана Хасан Роухани извинился за нечаянно сбитый самолет Boeing «Международных авиалиний Украины», говорится на сайте украинского президента.

Происшествия В Австралии акулы съели немецкого футболиста Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.

Музыка Селена Гомес выпустила новый альбом Американская певица и актриса Селена Гомес выпустила новый альбом Rare, о чем сообщила в инстаграме.