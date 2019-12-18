Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с категорическим неприятием санкций США против газопровода «Северный поток — 2». Об этом она заявила сегодня, 18 декабря, выступая в бундестаге.

Меркель заявила о неприятии санкций США против «Северного потока — 2»

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