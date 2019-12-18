Политика

REGNUMREGNUMМеркель заявила о неприятии санкций США против «Северного потока — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с категорическим неприятием санкций США против газопровода «Северный поток — 2». Об этом она заявила сегодня, 18 декабря, выступая в бундестаге.
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МИД Японии потребовал от России вернуть пять задержанных рыболовецких судов.
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В ответ ФНС отправила идентичные данные об иностранцах налоговикам 58 государств.
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Сборная России по футболу выступит на Евро-2020 в новой по дизайну форме, об том сообщил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.
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Названа причина задержания израильтян в Домодедово

Причиной задержания израильтян в московском аэропорту Домодедово стали проблемы с документами.
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В матче десятого тура Примеры «Барселона» на своём поле сыграла вничью с мадридским «Реалом».
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Американский журнал Forbes составил свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров Youtube.
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